Záhorská knižnica sa zapojila do výzvy Erasmus plus pre dospelých

Senica 23. apríla (TASR) - Záhorská knižnica v Senici sa zapojila do výzvy Erasmus plus. Ide o výzvu zameranú na zahraničné mobility. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu ponúkaných vzdelávacích aktivít zameraných na všeobecnú populáciu dospelých. Pre TASR to uviedla riaditeľka knižnice Silvia Sameková.



„Erasmus je zameraný na oblasť vzdelávania dospelých, čiže na to, aby sme my v knižnici mohli vzdelávať dospelých. Aby sme to robili kvalitne, tak sa ideme vzdelávať najprv my,“ priblížila Sameková.



V pláne je tiež využívať pri vzdelávaní inovované metódy a postupy a rozšíriť ponuku o aktivity pre ďalšie cieľové skupiny, predovšetkým zo zraniteľných, marginalizovaných či znevýhodnených cieľových skupín, ktoré možno takýmto spôsobom získať v zahraničných knižniciach.



Sameková v rámci programu navštívi dánske knižnice v Aalborgu, Aarhuse a v Kodani. „Tento rok ešte budú nasledovať mobility mojich kolegov do Českej republiky, v závere roka pôjdeme do Fínska a ešte nás čaká Nemecko,“ dodala. Projekt potrvá do marca 2026, financovaný je Európskou úniou.



Program vznikol v roku 1987 ako výmenný program pre študentov vysokých škôl. Cieľom bolo dať príležitosť vysokoškolským študentom skúsiť život a štúdium v zahraničí. V súčasnosti ponúka vzdelávacím organizáciám možnosť vytvárať partnerstvá, spolupracovať na spoločných medzinárodných projektoch, či vysielať svojich pracovníkov a učiacich sa na vzdelávanie a štúdium v rôznych krajinách v Európe aj mimo nej.