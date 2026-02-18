< sekcia Regióny
Záhorská knižnica Senica pripravuje diskusiu o násilí na ženách
Témou budú jeho príčiny, dôsledky i možnosti pomoci obetiam
Senica 18. februára (TASR) - Záhorská knižnica Senica pripravuje na 25. februára o 16.30 h v priestoroch knižnice diskusné podujatie venované téme násilia na ženách. Pozvanie prijali novinárka a autorka Ria Gehrerová a psychologička Adriana Havašová, ktoré sa venujú problematike partnerského a rodovo podmieneného násilia. Knižnica o tom informovala na svojom webe.
Témou budú jeho príčiny, dôsledky i možnosti pomoci obetiam. Gehrerová sa vo svojej publicistickej práci dlhodobo venuje témam postavenia žien v spoločnosti a násilia páchaného na ženách. Vo svojej knihe dokonca prináša reportážne spracované príbehy žien, ktoré zažili násilie v intímnych vzťahoch, pričom poukazuje aj na mechanizmy manipulácie, zľahčovania a spoločenských stereotypov, ktoré obetiam často bránia vyhľadať pomoc.
Psychologička Adriana Havašová je výkonnou riaditeľkou Poradenského centra Nádeje, ktoré poskytuje odborné psychologické, sociálne a právne poradenstvo osobám zažívajúcim domáce a partnerské násilie. Vo svojej praxi sa venuje práci s traumou, krízovej intervencii a dlhodobej podpore žien, ktoré sa rozhodli násilný vzťah opustiť alebo ho riešiť. Dlhodobo sa angažuje aj v oblasti osvety a vzdelávania verejnosti o rozpoznávaní varovných signálov násilia.
Organizátori zdôrazňujú, že cieľom podujatia je otvoriť bezpečný priestor na odbornú i verejnú diskusiu o téme, ktorá je stále často tabuizovaná. Násilie na ženách má podľa odborníkov nielen fyzické, ale aj vážne psychické a sociálne dôsledky, pričom mnohé prípady zostávajú skryté.
Takmer desatina žien na Slovensku sa vlani stala obeťou nejakého druhu psychického alebo fyzického násilia. Celosvetovo sa obeťou násilia stala každá siedma žena (14 percent). Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight a prieskumného projektu združenia WIN. TASR o tom informoval Rastislav Kočan z Go4insight.
Z výsledkov zároveň vyplýva, že až päť percent zo všetkých slovenských žien uviedlo, že sa vlani cítili byť obeťou nejakého druhu sexuálneho obťažovania. Globálny priemer je na úrovni sedem percent.
