Záhorská knižnica v Senici sa zapojila do cezhraničného projektu

Senica 27. apríla (TASR) - Záhorská knižnica v Senici bude v roku 2025 realizovať projekt v rámci cezhraničnej spolupráce v celkovej hodnote 25.112,61 eura so spolufinancovaním vo výške 2009 eur. Partnerom bude Městská knihovna Hodonín, pripravia spolu viacero aktivít zameraných na propagáciu regionálnych autorov Záhoria i Slovácka. TASR to uviedla riaditeľka knižnice Silvia Sameková.



Realizácia projektu už prebieha. „Máme za sebou jednu besedu so slovenským spisovateľom Václavom Neuerom v Hodoníne. V Senici sme privítali veľmi populárnu českú autorku Alenu Mornštajnovú a pokračujeme ďalej. Už v krátkej dobe príde do Hodonína slovenská autorka Monika Wurm. Naopak, v máji zase do Senice Aleš Palán - český publicista a spisovateľ,“ priblížila Sameková.



Projekt bude bežať počas roka 2025 a je zameraný na viaceré cieľové skupiny. V rámci tejto aktivity sa uskutoční celkovo päť besied s českými autormi v Senici a päť besied so slovenskými autormi v Hodoníne. Venovať sa má regionálnym autorom aj regionálnym publikáciám. „Pripravíme publikáciu, kde predstavíme regionálnych autorov aj z Hodonínska, aj zo Senice, ďalej pripravíme aj špeciálny web venovaný regionálnym autorom a regionálnej literatúre,“ uviedla.



Pre knihovníkov je v pláne realizácia návštevy knižnice v Hodoníne. „Hodonínski knihovníci, naopak, prídu k nám. Táto výzva je podporená Európskou úniou, je to v rámci fondu malých projektov Euroregión - Biele Karpaty,“ dodala.