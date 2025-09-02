< sekcia Regióny
Záhorská knižnica v Senici si pripomína 100. výročie svojho vzniku
Autor TASR
Senica 2. septembra (TASR) - Záhorská knižnica v Senici si v tomto roku pripomína 100. výročie jej vzniku. V utorok popoludní sa uskutoční slávnostné podujatie spojené okrem iného aj s uložením časovej schránky pre budúcich návštevníkov. TASR o tom informovala Natália Semianová z oddelenia beletrie, tlače a periodík knižnice.
Storočnú históriu knižnice mapuje nová publikácia Na stránkach storočia. „Naša knižnica je tu už sto rokov a vždy išla s dobou. Jej história sa teraz bude dať vidieť aj prečítať - na stránkach publikácie, na tabuli na ulici aj v rámci výstavy na knižničnom schodisku,“ priblížila riaditeľka knižnice Silvia Sameková.
Zároveň otvoria zrenovované oddelenie pre deti a mládež, ktoré prešlo premenou do jednotného vizuálu podľa návrhu Alexandry Polákovej. Modernizáciu oddelenia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 45.000 eur. Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ knižnice prispel sumou v objeme 8600 eur. Oddelenie zrekonštruovali v celkovej hodnote 65.000 eur.
