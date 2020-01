V Záhorskej Vsi chce investor postaviť hotelový a rekreačný komplex

Záhorská Ves 4. januára (TASR) – Na západnom okraji Záhorskej Vsi plánujú postaviť hotelový a rekreačný komplex. Informácie i vizualizácie investičného zámeru spoločnosti Global rest zverejnila obec na svojom webe.



Na mieste areálu bývalého cukrovaru majú byť súčasťou komplexu, okrem kongresovej a hotelovej časti, aj reštaurácia a obchodné priestory, ale i múzeum a športoviská.



"Navrhované riešenie vychádza z daností existujúceho areálu a jeho výrazných urbanistických prvkov, zámerom je preto vytvoriť súbor novostavieb, ktoré by svojím osadením, hmotovým a materiálovým riešením pôsobili ako súčasť existujúceho prostredia,“ ozrejmujú projektanti okrem iného aj zamýšľané využitie tehly ako stavebného materiálu.



Plánovaná výstavba by mala byť realizovaná pravdepodobne v dvoch fázach. “Ide predbežne o jednopodlažné alebo dvojpodlažné objekty, v samostatne stojacom hoteli sa uvažuje s viacerými podlažiami,“ dodáva investor.



Celková plocha pozemku, na ktorej má byť zrealizovaný investičný zámer, má výmeru 41.000 m2, zastavaná plocha pre novonavrhované objekty má tvoriť 9500 m2. Celková úžitková plocha nových objektov má výmeru 14.409 m2. V areáli sa predbežne ráta so 415 parkovacími miestami.