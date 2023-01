Záhorské múzeum doplnilo zbierku o nábytok navrhnutý D. Jurkovičom

Skalica 26. januára (TASR) - Záhorské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, zakúpilo do svojej zbierky osem kusov nábytku jedálne, ktorý navrhol architekt Dušan Jurkovič. Informovalo o tom Záhorské múzeum.



Nábytok navrhol Jurkovič počas svojho pôsobenia v Brne. "Jedáleň navrhol pre Františka Nedvědického, v tej dobe zemského vrchného radu, a jeho manželku Annu. Svoju vilu si dali postaviť v roku 1913 v Brne-Žabovřeskoch," uviedlo múzeum.



Nábytok jedálne je z lakovanej borovice. Obsahuje dve dvojkrídlové skrine s dverami kazetového typu a presklenou hornou časťou, so sklami delenými v jednej tretine jednoduchou lištou, po obvode sklenenej časti s profilovanou lištou. Súbor jedálenského nábytku dopĺňajú dve dekoratívne police, malá skrinka, zrkadlo a rohové stojace hodiny. Hodiny boli súčasťou rohovej lavice, ktorá sa nezachovala, rovnako ako stôl so stoličkami a druhá malá skrinka.



Nábytok reštaurátorsky ošetril Milan Flajžík a jedáleň sa tak mohla stať súčasťou aktuálnej výstavy Dušan Jurkovič a Skalica. "Spolu s nábytkom sme získali fotodokumentáciu, podľa ktorej reštaurátor vytvoril z dostupných prvkov rekonštrukciu rohovej lavice. Inštaláciu sme dotvorili predmetmi zo zbierok múzea, fajansou, porcelánom, obrusom, stolom a stoličkami a tiež gobelínom," informovalo múzeum.