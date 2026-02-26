< sekcia Regióny
Záhorské múzeum pripravilo na marec podujatia pre deti aj dospelých
Knižná burza privíta návštevníkov v termíne od 2. do 9. marca, môžu si bezplatne vybrať knihy nielen pre deti, ale aj beletriu či odbornú literatúru.
Autor TASR
Skalica 26. februára (TASR) - Záhorské múzeum Skalica pripravilo na marec viaceré verejné podujatia pre deti, rodiny aj dospelých vrátane knižnej burzy, tvorivých workshopov a edukačných aktivít. Verejnosť môže zažiť rôzne formy kultúrnych a kreatívnych aktivít, ktoré majú podporiť záujem o literatúru, architektúru, heraldiku a tradičné remeslá. TASR o tom informovali z múzea.
Knižná burza privíta návštevníkov v termíne od 2. do 9. marca, môžu si bezplatne vybrať knihy nielen pre deti, ale aj beletriu či odbornú literatúru. Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť a jeho cieľom je osloviť malých aj veľkých čitateľov pri príležitosti mesiaca knihy.
Workshop pre malých tvorcov s názvom Buď ako Jurkovič! sa uskutoční v stredu 11. marca o 14.00 h. Účastníci sa počas podujatia dozvedia viac o živote a diele významného architekta Dušana Jurkoviča, o štýloch secesie a funkcionalizmu, pričom si budú môcť zahrať tvorivé hry, kresliť a stavať vlastné modely.
Pre dospelých návštevníkov je pripravený na 17. marca o 16.30 h workshop s názvom Erb - symbol, ktorý hovorí. Pod vedením historika si účastníci môžu prehĺbiť znalosti z heraldiky, dozvedieť sa, ako sa tvoria erby, aké zásady pri ich tvorbe platia, a pokúsiť sa navrhnúť vlastný osobný alebo rodinný erb.
Na 31. marca o 14.00 h múzeum otvorí remeselnú dielňu pre deti, kde si najmenší budú môcť vyskúšať tradičné remeslo výroby drevených píšťaliek. Tvorivú dielňu povedie rezbár Ladislav Zezula.
Knižná burza privíta návštevníkov v termíne od 2. do 9. marca, môžu si bezplatne vybrať knihy nielen pre deti, ale aj beletriu či odbornú literatúru. Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť a jeho cieľom je osloviť malých aj veľkých čitateľov pri príležitosti mesiaca knihy.
Workshop pre malých tvorcov s názvom Buď ako Jurkovič! sa uskutoční v stredu 11. marca o 14.00 h. Účastníci sa počas podujatia dozvedia viac o živote a diele významného architekta Dušana Jurkoviča, o štýloch secesie a funkcionalizmu, pričom si budú môcť zahrať tvorivé hry, kresliť a stavať vlastné modely.
Pre dospelých návštevníkov je pripravený na 17. marca o 16.30 h workshop s názvom Erb - symbol, ktorý hovorí. Pod vedením historika si účastníci môžu prehĺbiť znalosti z heraldiky, dozvedieť sa, ako sa tvoria erby, aké zásady pri ich tvorbe platia, a pokúsiť sa navrhnúť vlastný osobný alebo rodinný erb.
Na 31. marca o 14.00 h múzeum otvorí remeselnú dielňu pre deti, kde si najmenší budú môcť vyskúšať tradičné remeslo výroby drevených píšťaliek. Tvorivú dielňu povedie rezbár Ladislav Zezula.