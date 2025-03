Záhorské múzeum si na marec pripravilo program pre deti aj dospelých

Skalica 1. marca (TASR) - Záhorské múzeum v Skalici si na marec pripravilo program pre deti aj dospelých. Detský ateliér sa uskutoční 8. marca o 10.00 h pri príležitosti Dňa arteterapie. Okrem rozvíjania kreativity sa zameria na manuálnu zručnosť a jemnú motoriku detí. Pre dospelých je pripravený workshop "Základy kresby pre začiatočníkov", ktorý sa bude konať 12. marca od 16.30 h. TASR o tom informovali zo Záhorského múzea v Skalici.



Podujatie "Zatvor oči a uvidíš" je určené pre deti vo veku od štyroch do šiestich rokov. "Budeme pracovať so stavebnicou, ktorú vytvorili matky dizajnérky v spolupráci so psychológmi a pedagógmi. Ich cieľom bolo vytvorenie zmysluplnej hračky, ktorá vzdeláva hrou a je ohľaduplná nielen k dieťaťu," priblížili.



Na workshope sa zase môžu dospelí vzdelávať v oblasti kresby pod vedením sochára a reštaurátora Milana Flajžíka. "Workshop vám poskytne základné techniky a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na kreslenie," doplnilo múzeum.