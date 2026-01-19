< sekcia Regióny
Záhorské múzeum v Skalici čaká modernizácia podkrovia i pivnice
Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko.
Autor TASR
Trnava/Skalica 19. januára (TASR) - Záhorské múzeum v Skalici čaká v rámci cezhraničného projektu Royal Traces - Po stopách šľachtických rodov rekonštrukcia. Podkrovie sa premení na priestor pre koncerty a kultúrne podujatia. Modernizáciou prejde aj stredoveká pivnica, kde vznikne nová expozícia o rode Pálffy. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Okrem investičných aktivít sa uskutočnia aj koncerty, výstavy a hudobno-kultúrne programy s tematikou šľachtických rodov, ktoré na Záhorí pôsobili,“ priblížili z TTSK. Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko. Jeho cieľom je zachovať a oživiť kultúrne dedičstvo významných šľachtických rodov Pálffy, Esterházy, Bourbon a Liechtenstein v dolnorakúsko-slovenskom pohraničí a vytvoriť spoločnú Európsku kultúrnu cestu.
„Tento projekt predstavuje nielen významnú investíciu do budovy nášho múzea, ale aj do rozvoja kultúrneho života v regióne. Vznik novej expozície a priestorov pre kultúrne podujatia posilní atraktivitu Skalice ako centra regionálnej kultúry a cestovného ruchu,“ priblížil riaditeľ Záhorského múzea v Skalici Martin Hoferka. Úrad TTSK podľa riaditeľa odboru kultúry Petra Kadlica spoluprácou s rakúskymi partnermi posilňuje regionálnu identitu a otvára priestor pre príchod nových návštevníkov zo zahraničia.
