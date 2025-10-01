< sekcia Regióny
Záhorské múzeum v Skalici si pripomína 120 rokov od svojho založenia
V rámci svojej 120-ročnej histórie prešlo múzeum viacerými významnými míľnikmi. Návštevnú knihu múzea založili 1. júna 1905, teda už štyri mesiace pred oficiálnym otvorením priestorov múzea.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Skalica 1. októbra (TASR) – Záhorské múzeum v Skalici vzniklo ako prvé národne orientované múzeum na Slovensku založené súkromnou osobou. Jeho zbierkový fond v súčasnosti predstavuje takmer 70.000 kusov historických predmetov. V stredu 1. októbra, si nielen milovníci histórie Záhoria pripomínajú 120. výročie od jeho vzniku (1905). Múzeum v tejto súvislosti pripravilo pre verejnosť celoročný program, ktorý vyvrcholí predvianočným koncertom v decembri.
Skalické múzeum založil výnimočný a charizmatický lekár a politik Pavel Blaho. „Základ zbierkového fondu múzea tvorila už dlho predtým jeho zhromažďovaná súkromná zbierka džbánkarských výrobkov, holičskej fajansy a kameniny, malieb na skle, zdobených drevených piestov, košíkov, krojov a výšiviek. Historickú časť zbierky tvorili cechové truhlice, predmety, dokumentujúce život cechov, insígnie, zbrane, mince, štočky a umeleckohistorická zbierka. Expozícia múzea bola zriadená v novostavbe Katolíckeho kruhu v centre Skalice, v secesnej budove architekta Dušana Jurkoviča,“ povedal pre TASR riaditeľ Záhorského múzea v Skalici a historik Martin Hoferka.
V rámci svojej 120-ročnej histórie prešlo múzeum viacerými významnými míľnikmi. Návštevnú knihu múzea založili 1. júna 1905, teda už štyri mesiace pred oficiálnym otvorením priestorov múzea. Zaujímavosťou je, že tri priestory na poschodí vymedzené pre múzeum, slúžia návštevníkom od prvého dňa otvorenia až doposiaľ.
Po smrti zakladateľa (1927) sprevádzanie po múzeu zabezpečovala a zbierky spravovala jeho manželka Gizela Blahová. Po druhej svetovej vojne bolo múzeum prevedené do verejnej správy a v priebehu ďalších desaťročí prešlo viacerými organizačnými zmenami.
„Menila sa jeho územná pôsobnosť i zriaďovatelia, rozširovali sa zbierky i expozícia. Rozhodnutím Slovenskej národnej rady vystupuje v roku 1965 prvýkrát pod názvom Záhorské múzeum s pôsobnosťou v okrese Senica. V novembri 1975 slávnostne otvorili expozíciu na ploche 366 metrov štvorcových, ktorá s menšími zmenami slúžila až do osláv storočnice múzea (2005). Vtedy došlo k vytvoreniu novej koncepcie múzea, resp. doplneniu expozície o časť Osobnosti v roku 2022,“ priblížil Hoferka.
Odborné pracoviská múzea sa z pôvodnej Jurkovičovej budovy (v súčasnosti kultúrneho domu) presťahovali po roku 1989 do obnoveného susedného meštianskeho Mittákovského domu, niekdajšieho sídla Pálfiovcov.
„Múzeum bolo postupne dobudované ako odborné vedeckovýskumné pracovisko so samostatnými odbornými pracovníkmi, systematickým zberom muzeálnych predmetov, rozšírila sa výskumná, výstavná, edičná a prednášková činnosť. Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Trnavský samosprávny kraj. Akvizičná činnosť múzea sa od počiatkov sústreďovala na oblasť Záhoria,“ vysvetlil riaditeľ.
Takmer 70.000 kusov predmetov zbierkového fondu múzea je zaradených vo viacerých fondoch: etnológia, archeológia, história (staršie a novšie dejiny), dejiny hudobnej kultúry, numizmatika. Okrem toho múzeum vlastní špecializovanú knižnicu, slúžiacu študijným potrebám pracovníkov, spolupracovníkov múzea a regionálnym bádateľom. Ďalej vedie rozsiahly fond sprievodnej dokumentácie, negatívov, rukopisov, listín a iných archiválií, fotografií, pohľadníc, štočkov. Veľký význam majú fondy pozostalostí – predovšetkým Daniela Gabriela Licharda, Jána Ďuroviča, Ľubomíra Ďuroviča, Pavla Blaha či Janka Blaha.
Múzeum je významná regionálna pamäťová inštitúcia. Zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v okresoch Skalica, Senica a dokumentáciu etnických a kultúrnych vzťahov Záhoria so susednými regiónmi na celom jeho historickom území.
„Z bohatej publikačnej činnosti treba vyzdvihnúť pokračovanie vydávania Zborníka ZM, vlastivedného časopisu Záhorie a rozsiahlu monografiu mesta Skalice z roku 2014 pod editorským vedením bývalej riaditeľky múzea Viery Drahošovej,“ uviedol ďalej Hoferka.
Za svoju prácu získalo viacero uznaní. K najvýznamnejším patrí ocenenie Múzeum roka 2004 v kategórii regionálnych, mestských a miestnych múzeí a galérií, udeľované Ministerstvom kultúry SR a Cenu Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008.
Z najnovších je to Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska 2022 za publikáciu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, za publikáciu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, ktorú pripravila etnologička múzea Dita Andrušková. Za zmienku stojí aj Cena Františka Pospíšila na MUSAIONfilme 2022 v Uherskom Brode za film Páter Paulín Bajan OFM.
Múzeum od začiatku tohto roka svoje 120. výročie náležite pripomína. Úvodným podujatím bola výstava Z depozitárov na svetlo, ktorá prezentovala výber najzaujímavejších a najhodnotnejších zbierkových predmetov, získaných v posledných rokoch. „Jej cieľom bolo predstaviť šírku a záber akvizičnej činnosti, upozorniť na zbierané druhy predmetov a zároveň poďakovať všetkým darcom za ich príspevky k rozšíreniu fondu a zachovaniu dedičstva našich predkov,“ dodal riaditeľ múzea.
V úvode prázdnin predstavitelia Záhorského múzea spolu s nemeckým inštitútom Mennonitische Forschungsstelle Weierhof usporiadali vo Veľkých Levároch medzinárodné dvojdňové sympózium venované najnovšiemu výskumu v oblasti novokrstencov a habánov za účasti popredných odborníkov z USA, Kanady, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Česka a Slovenska.
Nakoniec vyvrcholením celoročných osláv výročia bude už tradičný predvianočný koncert Záhorského múzea. „Na ňom sa v divadelnej sále Domu kultúry 4. decembra predstavia hudobníci a speváčky Spectrum Quartett, NogaBand, Ulijanky v unikátnom a oceňovanom programe Obrázky zo Slovenska. Verejnosť je srdečne vítaná,“ prezradil na záver pre TASR zástupca riaditeľa múzea a muzikológ Peter Michalovič.
Záhorské múzeum v Skalici zostáva aj po 120 rokoch svojho fungovania dôležitým kultúrno-historickým centrom regiónu.
Skalické múzeum založil výnimočný a charizmatický lekár a politik Pavel Blaho. „Základ zbierkového fondu múzea tvorila už dlho predtým jeho zhromažďovaná súkromná zbierka džbánkarských výrobkov, holičskej fajansy a kameniny, malieb na skle, zdobených drevených piestov, košíkov, krojov a výšiviek. Historickú časť zbierky tvorili cechové truhlice, predmety, dokumentujúce život cechov, insígnie, zbrane, mince, štočky a umeleckohistorická zbierka. Expozícia múzea bola zriadená v novostavbe Katolíckeho kruhu v centre Skalice, v secesnej budove architekta Dušana Jurkoviča,“ povedal pre TASR riaditeľ Záhorského múzea v Skalici a historik Martin Hoferka.
V rámci svojej 120-ročnej histórie prešlo múzeum viacerými významnými míľnikmi. Návštevnú knihu múzea založili 1. júna 1905, teda už štyri mesiace pred oficiálnym otvorením priestorov múzea. Zaujímavosťou je, že tri priestory na poschodí vymedzené pre múzeum, slúžia návštevníkom od prvého dňa otvorenia až doposiaľ.
Po smrti zakladateľa (1927) sprevádzanie po múzeu zabezpečovala a zbierky spravovala jeho manželka Gizela Blahová. Po druhej svetovej vojne bolo múzeum prevedené do verejnej správy a v priebehu ďalších desaťročí prešlo viacerými organizačnými zmenami.
„Menila sa jeho územná pôsobnosť i zriaďovatelia, rozširovali sa zbierky i expozícia. Rozhodnutím Slovenskej národnej rady vystupuje v roku 1965 prvýkrát pod názvom Záhorské múzeum s pôsobnosťou v okrese Senica. V novembri 1975 slávnostne otvorili expozíciu na ploche 366 metrov štvorcových, ktorá s menšími zmenami slúžila až do osláv storočnice múzea (2005). Vtedy došlo k vytvoreniu novej koncepcie múzea, resp. doplneniu expozície o časť Osobnosti v roku 2022,“ priblížil Hoferka.
Odborné pracoviská múzea sa z pôvodnej Jurkovičovej budovy (v súčasnosti kultúrneho domu) presťahovali po roku 1989 do obnoveného susedného meštianskeho Mittákovského domu, niekdajšieho sídla Pálfiovcov.
„Múzeum bolo postupne dobudované ako odborné vedeckovýskumné pracovisko so samostatnými odbornými pracovníkmi, systematickým zberom muzeálnych predmetov, rozšírila sa výskumná, výstavná, edičná a prednášková činnosť. Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Trnavský samosprávny kraj. Akvizičná činnosť múzea sa od počiatkov sústreďovala na oblasť Záhoria,“ vysvetlil riaditeľ.
Takmer 70.000 kusov predmetov zbierkového fondu múzea je zaradených vo viacerých fondoch: etnológia, archeológia, história (staršie a novšie dejiny), dejiny hudobnej kultúry, numizmatika. Okrem toho múzeum vlastní špecializovanú knižnicu, slúžiacu študijným potrebám pracovníkov, spolupracovníkov múzea a regionálnym bádateľom. Ďalej vedie rozsiahly fond sprievodnej dokumentácie, negatívov, rukopisov, listín a iných archiválií, fotografií, pohľadníc, štočkov. Veľký význam majú fondy pozostalostí – predovšetkým Daniela Gabriela Licharda, Jána Ďuroviča, Ľubomíra Ďuroviča, Pavla Blaha či Janka Blaha.
Múzeum je významná regionálna pamäťová inštitúcia. Zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v okresoch Skalica, Senica a dokumentáciu etnických a kultúrnych vzťahov Záhoria so susednými regiónmi na celom jeho historickom území.
„Z bohatej publikačnej činnosti treba vyzdvihnúť pokračovanie vydávania Zborníka ZM, vlastivedného časopisu Záhorie a rozsiahlu monografiu mesta Skalice z roku 2014 pod editorským vedením bývalej riaditeľky múzea Viery Drahošovej,“ uviedol ďalej Hoferka.
Za svoju prácu získalo viacero uznaní. K najvýznamnejším patrí ocenenie Múzeum roka 2004 v kategórii regionálnych, mestských a miestnych múzeí a galérií, udeľované Ministerstvom kultúry SR a Cenu Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008.
Z najnovších je to Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska 2022 za publikáciu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, za publikáciu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, ktorú pripravila etnologička múzea Dita Andrušková. Za zmienku stojí aj Cena Františka Pospíšila na MUSAIONfilme 2022 v Uherskom Brode za film Páter Paulín Bajan OFM.
Múzeum od začiatku tohto roka svoje 120. výročie náležite pripomína. Úvodným podujatím bola výstava Z depozitárov na svetlo, ktorá prezentovala výber najzaujímavejších a najhodnotnejších zbierkových predmetov, získaných v posledných rokoch. „Jej cieľom bolo predstaviť šírku a záber akvizičnej činnosti, upozorniť na zbierané druhy predmetov a zároveň poďakovať všetkým darcom za ich príspevky k rozšíreniu fondu a zachovaniu dedičstva našich predkov,“ dodal riaditeľ múzea.
V úvode prázdnin predstavitelia Záhorského múzea spolu s nemeckým inštitútom Mennonitische Forschungsstelle Weierhof usporiadali vo Veľkých Levároch medzinárodné dvojdňové sympózium venované najnovšiemu výskumu v oblasti novokrstencov a habánov za účasti popredných odborníkov z USA, Kanady, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Česka a Slovenska.
Nakoniec vyvrcholením celoročných osláv výročia bude už tradičný predvianočný koncert Záhorského múzea. „Na ňom sa v divadelnej sále Domu kultúry 4. decembra predstavia hudobníci a speváčky Spectrum Quartett, NogaBand, Ulijanky v unikátnom a oceňovanom programe Obrázky zo Slovenska. Verejnosť je srdečne vítaná,“ prezradil na záver pre TASR zástupca riaditeľa múzea a muzikológ Peter Michalovič.
Záhorské múzeum v Skalici zostáva aj po 120 rokoch svojho fungovania dôležitým kultúrno-historickým centrom regiónu.