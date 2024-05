Záhorské múzeum vystavuje súbor nábytku navrhnutého Dušanom Jurkovičom

Skalica 31. mája (TASR) - Podoby výtvarného štýlu a život na prelome 19. a 20. storočia múzejnou formou približuje výstava Secesia zo zbierok Záhorského múzea a zberateľov. Vo svojich priestoroch ju pripravilo Záhorské múzeum v Skalici, informovala kurátorka Viera Drahošová. Výstava potrvá do 18. augusta.



Múzeum prvý raz vystavuje po komplexnom reštaurovaní akademickým sochárom Milanom Flajžíkom súbor 11 kusov nábytku navrhnutých architektom Dušanom Jurkovičom. Na prelome storočia ho navrhol pre dievčenské spálne penziónu Vesna v Brne.



Ide o stôl so štyrmi stoličkami, posteľ s charakteristickým výzdobným prvkom vo vejárovitom tvare roztvoreného štylizovaného holubičieho chvosta, jednokrídlovú skriňu, komodu, nočný stolík a malú lavicu. Nábytok je zhotovený z ihličnanového dreva, doplnený mosadzným kovaním. Nesie typický Jurkovičov rukopis tohto obdobia s využitím ľudového tvaroslovia prelínajúceho sa so secesnými motívmi.



Múzeum zakúpilo súbor v roku 2023 od súkromného zberateľa, historika umenia Jozefa Lenharta s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, skonštatovala Drahošová. Záhorské múzeum tak výrazne prispelo v rámci svojho dlhodobého akvizičného plánu k dokumentácii zakladateľského obdobia múzea a jeho osobností, predovšetkým architekta Dušana Jurkoviča.



Výrazným prejavom secesného obdobia bola bohatá výzdoba prostredia aj remeselne dokonale vytváraných výrobkov s kvetinovými motívmi, námetmi z prírody a ženskou podobou, neskôr geometrickými výzdobnými prvkami. Na výstave sú zastúpené alpakovými, cínovými podnosmi, porcelánovými, kameninovými a sklenými dekoratívnymi i úžitkovými predmetmi.



Život v Skalici v období secesie približujú predovšetkým fotografie architektúry a rôzne tlače. Vzácnymi exponátmi sú plagát a katalóg Umeleckej výstavy slovenskej z roku 1902 v Hodoníne, ktorú navštívil aj Auguste Rodin. Výstavu dopĺňajú historické fotografie, ako i súčasnej podoby secesnej architektúry, dobové knihy a literatúra o secesii.