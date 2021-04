Záhorské osvetové stredisko sprístupnilo výstavu Náhlikova Senica 2021

Senica 28. apríla (TASR) - Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici sprístupnili výstavu fotografií zo 61. ročníka Náhlikovej Senice 2021. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.



Regionálnu výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby z okresov Senica a Skalica pripravilo ZOS, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). "Náhlikova Senica 2021 je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum," uviedol Jurovatý.



Ako doplnil, v tomto ročníku vyhlasovateľ súťaže zmenil rozsah vekových kategórií. "Hodnotí sa skupina autorov do 15 rokov, skupina autorov od 15 do 25 rokov a skupina autorov nad 25 rokov. Zrušená bola kategória multimediálnych prezentácií a vytvorená bola nová kategória s názvom experiment," doplnil Jurovatý.



Do súťaže sa tento rok prihlásilo 24 autorov s celkovým počtom 151 fotografických prác. Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu, z ktorých zostavila kolekciu v celkovom počte 70 fotografií. Výstava je sprístupnená verejnosti do 21. mája vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.