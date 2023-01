Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo súťaž Výtvarná Senica

Senica 11. januára (TASR) - Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlásilo regionálnu súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom Výtvarná Senica. TASR o tom informoval Miroslav Koprla zo Záhorského osvetového strediska.



Tento rok sa uskutoční 57. ročník s cieľom nadobúdať vedomosti, rozvíjať zručnosti a umelecko-odborný rast autorov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. "Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým z okresov Senica a Skalica. Delí sa na tri vekové skupiny - autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku nad 25 rokov a autori bez rozlíšenia veku, na kategórie maľba, kresba a grafika a priestorová tvorba," uviedla Jaroslava Slezáková z osvetového strediska.



Ako doplnila, osobitnými kategóriami je insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. "Súťaž nie je tematicky vymedzená, v tomto roku je obohatená o odporúčanú tému Autoportrét a má tri stupne – regionálny, krajský a celoštátny. Do vyššieho kola súťaže postupujú vždy ocenené výtvarné diela," informovala Slezáková.



Záujemcovia musia svoje diela a prihlášku doručiť do 20. januára do Záhorského osvetového strediska, kde im poskytnú aj podrobnejšie informácie.