Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo súťaž Výtvarná Senica 2026
Do regionálneho kola sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci z okresov Senica a Skalica.
Autor TASR
Senica 9. januára (TASR) - Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici vyhlásilo regionálnu súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica s názvom Výtvarná Senica 2026. Má regionálne, krajské a celoštátne kolo, pričom do vyšších stupňov postupujú ocenené práce. Do regionálneho kola sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci z okresov Senica a Skalica v termíne od 1. do 30. januára. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Zapojiť sa môže mládež od 15 rokov a dospelí, cieľom je podporiť umelecko-odborný rast autorov a prezentáciu ich tvorby. Rozdelená je do troch vekových skupín - autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori nad 25 rokov a kategórie bez rozlíšenia veku. Zastúpené sú oblasti maľby, kresby a grafiky, priestorovej tvorby, ako aj osobitné kategórie insitnej tvorby, digitálnej tvorby a experimentu. Súťaž nie je tematicky obmedzená.
Do hodnotenia nebudú zaradené práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, reprodukcie, kópie diel iných autorov ani školské záverečné práce študentov umeleckých škôl. Predpokladaný termín vernisáže výstavy Výtvarná Senica 2026 je 5. marca, výstava potrvá do 25. marca.
Aktuálny ročník je tiež súčasťou 63. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2026, ktorú z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasuje a odborne garantuje Národné osvetové centrum (NOC).
Súčasťou Výtvarného spektra 2026 je aj celoslovenský Open call pre výtvarné portfóliá s témou Regenerácia, zameraný na podporu mladých študentov a študentiek umeleckého zamerania. Autori sa do regionálnej súťaže môžu prihlásiť vyplnením elektronického formulára na webe NOC.
