Záhorské osvetové stredisko vyhlasuje regionálnu výtvarnú súťaž

Senica 10. januára (TASR) - Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici vyhlasuje predjubilejný 59. ročník regionálnej súťaže Výtvarná Senica, ktorá je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum. Určená je mládeži od 15 rokov a dospelým. Výtvarníci z okresov Senica a Skalica sa môžu zapojiť v termíne od 10. do 20. januára. TASR o tom informoval riaditeľ ZOS Miroslav Koprla.



Cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast autorov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. "Delí sa na tri vekové skupiny - autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku nad 25 rokov a autori bez rozlíšenia veku a na kategórie maľba, kresba a grafika či priestorová tvorba. Osobitnými kategóriami (bez rozlíšenia veku) je insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Súťaž nie je tematicky obmedzená," uviedla Jaroslava Slezáková zo ZOS.



Súťaž má tri stupne - regionálny, krajský a celoštátny. "Na každom stupni bude výtvarné práce hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorom udeliť ceny a čestné uznania a urobí výber prác na výstavu. Do vyššieho kola súťaže postupujú vždy ocenené výtvarné diela," doplnila. Viac informácií môže verejnosť získať na webe ZOS.



Neprofesionálni výtvarníci sa môžu prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra v Bratislave (NOC), ktorý bude sprístupnený od 10. januára. Predložené výtvarné práce musia byť realizované v rokoch 2021 až 2025 a doručené do ZOS v Senici. Nezaradia sa práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, ale ani záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním.



Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. februára vo výstavných priestoroch ZOS v Senici a potrvá do 21. marca. Pred vernisážou bude odborný seminár. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom postupovej súťaže je NOC z poverenia Ministerstva kultúry SR.