Záhrada Pohronského osvetového strediska ožije remeslami a zvykmi

Pohronské osvetové stredisko (POS) v Žiari nad Hronom. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Deti aj dospelí budú mať možnosť naučiť sa nové zručnosti.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. septembra (TASR) - Záhrada Pohronského osvetového strediska (POS) v Žiari nad Hronom ožije v sobotu (13. 9.) tradičnými remeslami, zvykmi a kultúrou našich predkov. Konať sa tam bude Žiarsky festival remesiel, ktorý POS organizuje každoročne od roku 2020.

Ako informovala Magdaléna Gáfriková z POS, festival ponúkne bohatý program, v ktorom nebudú chýbať tvorivé dielne, ukážky remesiel, folklórne vystúpenia, prednášky a ochutnávky tradičných jedál. Deti aj dospelí budú mať podľa jej slov možnosť naučiť sa nové zručnosti, spoznať históriu remesiel a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí žijú a tvorivo uchovávajú naše kultúrne dedičstvo.

„Naším cieľom je nielen zachovávať tradičnú kultúru, ale aj inšpirovať mladú generáciu, aby si k nej vytvorila pozitívny vzťah,“ uviedla Gáfriková s tým, že festival je tiež priestorom pre remeselníkov, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, prezentovať svoju tvorbu a vzájomne sa inšpirovať.
