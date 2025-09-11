< sekcia Regióny
Záhrada Pohronského osvetového strediska ožije remeslami a zvykmi
Deti aj dospelí budú mať možnosť naučiť sa nové zručnosti.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. septembra (TASR) - Záhrada Pohronského osvetového strediska (POS) v Žiari nad Hronom ožije v sobotu (13. 9.) tradičnými remeslami, zvykmi a kultúrou našich predkov. Konať sa tam bude Žiarsky festival remesiel, ktorý POS organizuje každoročne od roku 2020.
Ako informovala Magdaléna Gáfriková z POS, festival ponúkne bohatý program, v ktorom nebudú chýbať tvorivé dielne, ukážky remesiel, folklórne vystúpenia, prednášky a ochutnávky tradičných jedál. Deti aj dospelí budú mať podľa jej slov možnosť naučiť sa nové zručnosti, spoznať históriu remesiel a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí žijú a tvorivo uchovávajú naše kultúrne dedičstvo.
„Naším cieľom je nielen zachovávať tradičnú kultúru, ale aj inšpirovať mladú generáciu, aby si k nej vytvorila pozitívny vzťah,“ uviedla Gáfriková s tým, že festival je tiež priestorom pre remeselníkov, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, prezentovať svoju tvorbu a vzájomne sa inšpirovať.
