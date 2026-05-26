Záhrada pri Galérii Mikuláša Galandu prešla obnovou
Autor TASR
Turčianske Teplice 26. mája (TASR) - Záhrada pri Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach prešla obnovou. Priestor doplnila nová výsadba i architektonické prvky. Projekt za približne 163.000 eur financovala samospráva z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. Záhradu sprístupnili verejnosti v uplynulých dňoch, informoval na sociálnej sieti primátor mesta Igor Hus.
Samospráva získala z Programu Slovensko v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok vo výške 138.000 eur, celkovo s príspevkom od mesta stál projekt pod názvom Obnova záhrady Galérie Mikuláša Galandu 163.000 eur. „Priniesol nové oplotenie, spevnené plochy, osvetlenie, sadovnícke úpravy a prvky drobnej architektúry. Na vystavených propagačných tabuliach v záhrade si môže verejnosť pozrieť zoznam rastlín, stromčekov a kríkov, ktoré tu boli vysadené,“ uviedol Hus.
Projekt samospráva podľa neho realizovala pod dohľadom krajského pamiatkového úradu. Keďže Galéria Mikuláša Galandu je národnou kultúrnou pamiatkou, aj výber rastlín musel zodpovedať dobovej architektúre budovy.
„Cieľom projektu bolo urobiť prirodzenú záhradu v súlade s princípmi permakultúry, aby si rastliny vysadené vedľa seba navzájom pomáhali v raste, neškodili jedna druhej, poskytovali občerstvenie pre včely, motýle a postupne vytvorili aj prirodzené úkryty pre drobné živočíchy,“ priblížil ďalej Hus.
Zabezpečenie biodiverzity si podľa neho hlavne v začiatkoch bude vyžadovať ľudské zásahy a pomoc. „Časom sa určite vytvorí priestor pre príjemné posedenie pre teplickú verejnosť a návštevníkov galérie,“ dodal.
