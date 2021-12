Záhrada spomienok tento rok organizovala 28 uložení popola zosnulých

Zvolen 30. decembra (TASR) – Na prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene v tomto roku zorganizovali 28 uložení popola zosnulých do kvetinových záhonov a okolo stromov. Pre TASR to uviedla správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková.



Ako dodala, niektoré posledné rozlúčky boli komorné, iné boli väčšími spomienkovými slávnosťami, na ktorých oslavovali životy zosnulých. „Ľudia, ktorí prichádzali na tieto rozlúčky, nevedeli čo od nich majú čakať, pretože tu boli prvýkrát. Stretávame sa však s pozitívnymi ohlasmi a po obradoch odchádzajú hostia očarení miestom, s ktorým sa doteraz nestretli.“



Za úspech v tomto roku považuje to, že v areáli prírodného cintorína budú môcť pochovávať už aj celé telá mŕtvych. „Vytvárali sme nové miesta, ktoré budú slúžiť na tento účel. Rozsiali sme na ne kvitnúcu lúčnu zmes. Slúžiť budú ako živé náhrobky namiesto kamenných platní. Užitočná bude kvetinová lúka aj pre ďalší hmyz, nie iba pre včely v úli v záhrade,“ podotkla s tým, že na pochovávanie celých tiel vytvorili v záhrade približne 100 miest. Začať by s ním mali v marci budúceho roka.



Uherková tiež pripomenula, že v tomto roku pribudli aj nové miesta na pochovávanie urien a aj ďalšie miesta na trvalkové záhony. Štvrtýkrát sa uskutočnila aj Dušičková slávnosť ako spoločné spomínanie na blízkych zosnulých. „Sprevádzaná bola spomienkovou rečou a hudbou, tvorením a písaním odkazov do neba a spoločným zapaľovaním sviečok,“ zdôraznila Uherková. „Rok 2021 bol poznačený pandémiou nového koronavírusu a registrovali sme, že viaceré úmrtia boli spojené s ochorením COVID-19.“



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Obrady poslednej rozlúčky môžu byť civilné aj cirkevné a bývajú pod šírym nebom. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom.