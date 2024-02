Záhradníci pomohli cirkvi s úpravou drevín na kalvárii v B. Bystrici

Banská Bystrica 22. februára (TASR) – Banskobystrická kalvária je vyhľadávaným miestom mnohých obyvateľov i návštevníkov mesta pod Urpínom. S vyčistením celej lokality a úpravou drevín pomohli v uplynulých dňoch rímskokatolíckej cirkvi pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES), aby ju s prichádzajúcou jarou zatraktívnili. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Kalvária pozostáva z ôsmich kaplniek, Kostola povýšenia sv. Kríža a jedinečnej, takmer 300-ročnej lipovo-gaštanovej aleje lemujúcej trasu krížovej cesty. Urpínska lipová aleja bola v roku 1983 vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku. Je v správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana, ktorá sa o ňu stará s cieľom zachovať ju pre ďalšie generácie.



"Počas uplynulých štyroch rokov zabezpečila ošetrenie 14 chránených stromov v hodnote okolo 9500 eur. Napriek starostlivosti bolo nevyhnutné v posledných týždňoch odstrániť z dôvodu zlého zdravotného stavu dve lipy, no ich torzá ponechali. V spolupráci so ZAaRES bude zároveň na všetkých ostatných drevinách v blízkej budúcnosti vykonaný dendrologický posudok na účely zistenia ich stavu a nastavenia budúceho manažmentu, pričom súčinní sú aj pamiatkari," konštatovala Marhefková.



Ako zdôraznil Ondrej Chramec zo ZAaRES, cieľom je ponechať dreviny v čo najlepšom zdravotnom stave a nastaviť ich manažment. "Zároveň chceme zachovať hlavnú myšlienku stromoradia a aleje pre návštevníkov tak, aby spĺňali i bezpečnostnú a estetickú funkciu. V rámci starostlivosti o dreviny nás zároveň Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica poprosila o pomoc pri čistení ich pozemku, čo sa nám aj podarilo odstránením náletov a omladením krovov," doplnil Chramec. Verí, že to návštevníci ocenia a budú sa na kalvárii cítiť ešte lepšie a bezpečnejšie.



"Banskobystrická kalvária s kaplnkami a lipovou alejou ponúka priestor na očistenie mysle, prechádzku, turistiku i šport. Mnohých toto miesto dokáže očariť práve tým, že sa nachádza len na skok od Námestia SNP, a práve z nej možno pozorovať celé mesto z vtáčej perspektívy," dodal primátor Ján Nosko.