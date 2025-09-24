< sekcia Regióny
Záhradu pri Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach obnovia
Záhrada pri Galérii Mikuláša Galandu prejde obnovou za viac ako 173. 000 eur.
Autor TASR
Turčianske Teplice 24. septembra (TASR) - Záhrada pri Galérii Mikuláša Galandu prejde obnovou za viac ako 173.000 eur. Dodávateľa prác vybrala samospráva mesta cez verejnú súťaž, oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Zámerom projektu je vytvorenie funkčného priestoru pre trávenie voľného času so zakomponovaním environmentálnych prvkov, ktoré prispejú ku skvalitneniu životného prostredia pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta,“ skonštatovala radnica.
Projekt podľa nej počíta s realizáciou aktivít, ktoré budú zamerané na budovanie a posilnenie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Jeho súčasťou bude vybudovanie spevnených plôch a chodníkov, vytvorenie pocitového chodníka, revitalizácia trávnatej plochy, výsadba drevín a kvetín, výmena oplotenia a vstupnej brány, nový mobiliár či osvetlenie.
Dodávateľom prác bude spoločnosť Zebra studio so sídlom v Turčianskych Tepliciach, revitalizáciu záhrady zabezpečí v zmysle zmluvy o dielo za 173.873,44 eura. Práce by mala firma zrealizovať do konca októbra.
Investíciu bude mesto financovať z fondov Európskej únie, zdroje získalo v rámci výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR jej na tento účel schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 195.252,34 eura.
Samospráva už v minulosti zabezpečila opravu strechy galérie, na tento účel čerpala prostriedky vo výške približne 80.000 eur, ďalšie zdroje investovala do obnovy iných častí budovy.
Rodný dom Mikuláša Galandu vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku 13. júla 1979. Priestory Turčianska galéria v Martine upravila na výstavné účely v roku 1987, mesto je vlastníkom domu od roku 2001. Zriaďovaciu listinu galérie, ktorej základným poslaním je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať diela výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu s osobitným zreteľom na odkaz Mikuláša Galandu, schválili v septembri 2002.
