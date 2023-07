Zahraniční Slováci na slávnostiach v Detve predvedú zvyky slnovratu

Detva 7. júla (TASR) - Folkloristi z Francúzska, Rumunska, Srbska, Maďarska i Kanady budú aj tento rok súčasťou programu Slovákov žijúcich v zahraničí, Krajanskej nedele na slávnostiach v Detve. Ako TASR povedal podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Procházka, program je sviatkom stretnutia Slovákov zo sveta.



Tento rok si účinkujúci pre divákov pripravili program s názvom Zimný slnovrat. Ukázať v ňom chcú zvyky a obyčaje v jeho období. Na hlavnej scéne detvianskeho amfiteátra sa začína v nedeľu (9. 7.). Organizátori uvádzajú, že do Detvy prichádzajú mladí i tí skôr narodení, z blízka i ďaleka, aby prejavili svoj blízky vzťah k svojmu rodu.



Ako Procházka informoval, Krajanská nedeľa má na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve hlbokú tradíciu. "Začala sa krátko po ich vzniku a o dva roky si bude pripomínať svoje 50. výročie svojho pôsobenia v rámci tohto festivalu," zdôraznil s tým, že tento rok prichádzajú do Detvy aj krajania z Argentíny.



Podľa jeho slov Krajanská nedeľa na slávnostiach pod Poľanou je v krajanskom prostredí vnímaná ako veľká česť. "Pre každého člena zahraničných súborov je možnosť vystúpiť na detvianskom festivale veľké vyznamenanie. A toto cítia už celé roky," podotkol. "Nedostane sa naň hocikto, súborov je veľa a vyberajú ich podľa prísnych kritérií," objasnil.



Pripomenul, že súčasťou slávností je aj ďalšia tradícia - Krajanský dvor. "Tento rok má ôsme výročie. Nechceli sme prezentovať iba zahraničný folklór, ale aj gastronómiu, pretože aj tá je súčasťou kultúry," vysvetlil a dodal, že jedlo je podľa neho jedinečné. "Pretože zahraniční Slováci si zachovali niektoré jedlá a spôsob prípravy, na ktorý sme už na Slovensku zabudli," doplnil. Krajanský dvor môžu záujemcovia navštíviť v areáli amfiteátra.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve tento rok otvorili svoje brány pre návštevníkov prvýkrát vo štvrtok (6. 7.) večer. Podujatie sa koná do 9. júla v areáli prírodného amfiteátra v Detve.