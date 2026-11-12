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Zahraniční študenti UK budú môcť využívať starostlivosť siete ProCare
Zahraniční študenti UK budú môcť využiť na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť služby anglicky hovoriacich lekárov v troch kľúčových odbornostiach - všeobecný lekár, gynekológ a stomatológ.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Zahraniční študenti Univerzity Komenského (UK) v Bratislave budú môcť využívať zdravotnú starostlivosť v bratislavských poliklinikách siete ProCare. K dispozícii budú mať anglicky hovoriacich lekárov v troch špecializáciách, ako aj služby call centra či mobilnej aplikácie. Univerzita a sieť polikliník tento týždeň podpísali spoločné memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre zahraničných študentov a uľahčiť im orientáciu v slovenskom zdravotníckom systéme. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
„Príchod na štúdium do novej krajiny prináša okrem akademických príležitostí aj množstvo praktických výziev. Chceme, aby naši zahraniční študenti vedeli, kam sa obrátiť, keď potrebujú zdravotnú starostlivosť, a aby jazyková bariéra nebola prekážkou pri jej vyhľadaní. Túto spoluprácu vnímame ako konkrétny krok k vytváraniu podporného prostredia, v ktorom sa môžu sústrediť na štúdium a cítiť sa u nás vítaní,“ uviedol rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.
Zahraniční študenti UK budú môcť využiť na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť služby anglicky hovoriacich lekárov v troch kľúčových odbornostiach - všeobecný lekár, gynekológ a stomatológ.
„Uvedomujeme si, že zahraniční študenti sa v našom zdravotníckom systéme často ocitajú v situácii, keď nevedia, kam sa obrátiť. V systéme sa nedokážu zorientovať a blúdia v ňom - nie vždy sa im podarí dostať napríklad k všeobecnému lekárovi a často im ako jediné riešenie zostáva návšteva urgentného príjmu, aj keď ich zdravotný problém by si urgentné ošetrenie nevyžadoval. Chýba im kontinuita a manažment zdravotnej starostlivosti v novej lokalite, kde študujú. My chceme túto medzeru pomôcť preklenúť,“ povedal generálny riaditeľ siete nemocníc Penta Hospitals a polikliník ProCare Radoslav Čuha.
Spolupráca sa vzťahuje na zahraničných študentov UK z členských štátov Európskej únie (EÚ) aj z krajín mimo EÚ, a to bez ohľadu na dĺžku pobytu, formu alebo stupeň štúdia.
„Príchod na štúdium do novej krajiny prináša okrem akademických príležitostí aj množstvo praktických výziev. Chceme, aby naši zahraniční študenti vedeli, kam sa obrátiť, keď potrebujú zdravotnú starostlivosť, a aby jazyková bariéra nebola prekážkou pri jej vyhľadaní. Túto spoluprácu vnímame ako konkrétny krok k vytváraniu podporného prostredia, v ktorom sa môžu sústrediť na štúdium a cítiť sa u nás vítaní,“ uviedol rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.
Zahraniční študenti UK budú môcť využiť na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť služby anglicky hovoriacich lekárov v troch kľúčových odbornostiach - všeobecný lekár, gynekológ a stomatológ.
„Uvedomujeme si, že zahraniční študenti sa v našom zdravotníckom systéme často ocitajú v situácii, keď nevedia, kam sa obrátiť. V systéme sa nedokážu zorientovať a blúdia v ňom - nie vždy sa im podarí dostať napríklad k všeobecnému lekárovi a často im ako jediné riešenie zostáva návšteva urgentného príjmu, aj keď ich zdravotný problém by si urgentné ošetrenie nevyžadoval. Chýba im kontinuita a manažment zdravotnej starostlivosti v novej lokalite, kde študujú. My chceme túto medzeru pomôcť preklenúť,“ povedal generálny riaditeľ siete nemocníc Penta Hospitals a polikliník ProCare Radoslav Čuha.
Spolupráca sa vzťahuje na zahraničných študentov UK z členských štátov Európskej únie (EÚ) aj z krajín mimo EÚ, a to bez ohľadu na dĺžku pobytu, formu alebo stupeň štúdia.