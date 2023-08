Zahraničným headlinerom Divadelnej Nitry bude skupina Dakh Daughters

Nitra 9. augusta (TASR) - Zahraničným headlinerom tohtoročného Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude titul Danse Macabre alebo Tanec smrti. Ako informovali organizátori, ide o unikátny kabaret ukrajinskej hudobnej a performatívnej skupiny Dakh Daughters.



Šesť herečiek a režisér Vlad Trojickij vytvorili Danse Macabre krátko po nútenej emigrácii do Francúzska. "Obvyklé pripomínanie si konečnosti je v tomto prípade rozhovorom so smrťou, ktorá striehne v krajine napadnutej ruskými agresormi, ako aj rozhovorom na diaľku s tými, ktorí zostali. Inscenácia je svedectvom o vojne a exile, nostalgickou spomienkou na rodnú krajinu, obžalobou, šou, reportážou a revue v jednom," uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, dielo Danse Macabre sa predstavilo na viacerých európskych festivaloch a členky súboru s úspechom účinkovali aj na festivale Pohoda. "Zaujímavo inštrumentované a predvedené piesne sú zmesou rôznych žánrov od postpunku po ukrajinský folklór. Okrem piesní zaznejú z javiska príbehy žien z Ukrajiny zasiahnutej vojnou. Príbehy z vojny sú v inscenácii popretkávané citáciami z Knihy Jób," doplnila dramaturgia festivalu.



V poradí 32. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa bude konať od 22. do 27. septembra. Ako informovali organizátori, hlavný program sa bude skladať z 12 inscenácií. Témou tohtoročného festivalu budú Odozvy/Responses.