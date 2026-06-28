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ZAHYNUL MOTORKÁR: Pri Detve vošiel do protismeru
Motocyklista bol na mieste resuscitovaný leteckými záchranármi, napriek ich snahe zraneniam podľahol.
Autor TASR
Detva 28. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode na ceste I/16 medzi Kriváňom a Detvou prišiel o život 52-ročný motocyklista. Na miesto boli privolaní aj leteckí záchranári, mužovi už pomôcť nedokázali. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Podľa predbežných informácií mal 52-ročný motocyklista z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde následne došlo k čelnej zrážke s dodávkou,“ priblížila polícia. Motocyklista bol na mieste resuscitovaný leteckými záchranármi, napriek ich snahe zraneniam podľahol.
Dokumentovanie nehody si vyžiadalo na niekoľko hodín uzatvorenie jedného jazdného pruhu. „Presná príčina dopravnej nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia,“ doplnila polícia.
„Podľa predbežných informácií mal 52-ročný motocyklista z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde následne došlo k čelnej zrážke s dodávkou,“ priblížila polícia. Motocyklista bol na mieste resuscitovaný leteckými záchranármi, napriek ich snahe zraneniam podľahol.
Dokumentovanie nehody si vyžiadalo na niekoľko hodín uzatvorenie jedného jazdného pruhu. „Presná príčina dopravnej nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia,“ doplnila polícia.