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Nedela 15. november 2026Meniny má Leopold
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ZAHYNUL POĽSKÝ TURISTA: Spadol v masíve Gerlachovského štítu

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Foto: TASR/Pavol Bendík

Žiaľ, u postihnutého následkom dlhého pádu sa nepodarilo obnoviť životné funkcie a lekár VZZS konštatoval smrť.

Autor TASR
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Vysoké Tatry 15. novembra (TASR) - Po páde v masíve Gerlachovského štítu zahynul v nedeľu ráno 25-ročný poľský turista. Muža videli padať približne 100 metrov dole Batizovskou próbou. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke.

O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Poprad, ktorá na palubu v Starom Smokovci pribrala dvoch záchranárov. Po prílete na miesto sa pri postihnutom nachádzali iné osoby, ktoré započali laickú kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR),“ uvádza HZS.

Následne záchranári HZS pokračovali v rozšírenej KPR až do príletu lekára VZZS, ktorý v nej pokračoval za asistencie horských záchranárov. „Žiaľ, u postihnutého následkom dlhého pádu sa nepodarilo obnoviť životné funkcie a lekár VZZS konštatoval smrť,“ dodala HZS.
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