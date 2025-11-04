< sekcia Regióny
Žák: Európske hlavné mesto kultúry je pre Trenčín šanca na rozvoj
Žák pripomenul, že Európske hlavné mesto kultúry je prospešná vec pre celé mesto, ale aj región.
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Ide o najväčší kultúrny projekt v histórii Trenčína, ktorý neprináša len prestíž, ale aj príležitosť na reálne zmeny tváre mesta a na jeho hospodársky rozvoj. V utorok na pôde Európskej rady v Bruseli to uviedol viceprimátor Trenčína Patrik Žák počas spoločnej tlačovej konferencie so zástupkyňou fínskeho mesta Oulu. Obom mestám Európska komisia na rok 2026 udelila titul Európske hlavné mesto kultúry. Informuje o tom spravodajca TASR.
Žák pripomenul, že Trenčania sa intenzívne pripravujú na to, aby čo najlepšie prezentovali svoje mesto, okolitý región a Slovensko, a to prostredníctvom kultúrnych akcií, ale aj širších komunitných a spoločenských aktivít, z ktorých budú profitovať rôzne hospodárske subjekty v Trenčianskom kraji.
Generálna riaditeľka projektu Oulu2026 Piia Rantala-Korhonenová pred európskymi novinármi uviedla, že vyše 200-tisícové Oulu má priamy rozpočet na tento projekt vo výške 50 miliónov eur (na roky 2021 - 2027), pričom mesto očakáva okolo 2,5 milióna návštevníkov, a aj to, že každé euro investované do kultúry v budúcom roku sa päťnásobne vráti do rozvojových aktivít mesta.
Žák pripomenul, že Európske hlavné mesto kultúry je prospešná vec pre celé mesto, ale aj región. „Nie je to len o Trenčíne. Máme ďalšie mestá v blízkom okolí, ktoré majú tiež čo ponúknuť, máme históriu kúpeľníctva a tie klasické turistické atrakcie pre cudzincov, ktorí nás, veríme, navštívia vo vysokých číslach,“ povedal Žák.
Trenčín, v porovnaní s Oulu menšie, iba 54-tisícové mesto, očakáva okolo 50.000 návštevníkov na svojich podujatiach a návratnosť 2 - 3 eurá za každé investované euro do kultúrnych aktivít.
„Nie je to len o kultúre, ale aj o financiách, o lokálnej ekonomike. Veľké kultúrne podujatia lákajú ľudí, čo prospieva ubytovaniu, doprave, gastronómii a všetkým s nimi spojenými nákupmi, má to pozitívny dosah aj na ekonomiku. Určite je to čistý benefit pre región, pre kultúru, pre všetkých,“ opísal situáciu Žák. Upozornil, že multiplikačný efekt sa ukáže až po roku, keď sa všetko spočíta a vyhodnotí. Spresnil, že celý projekt je prísne monitorovaný po ekonomickej stránke.
Žák s odkazom na kúpeľnú tradíciu uviedol, že mesto pripravuje iniciatívy, ktoré sa týkajú štyroch slovenských kúpeľných stredísk - Trenčianskych Teplíc, Bojníc, Nimnice a Piešťan - a s cezhraničným presahom aj kúpeľov Luhačovice v Česku. Prínosom pre Trenčín bude, že po odovzdaní prestížneho titulu mesto zostane s vynovenými komunitnými a kultúrnymi priestormi, ktoré budú priaznivo podporovať jeho ďalší rozvoj.
Zástupcovia oboch miest potvrdili, že počas roku 2026 budú mať ako Európske hlavné mestá kultúry viacero spoločných aktivít, a rovnako prítomným novinárom zdôraznili, že tento titul vnímajú ako vítanú príležitosť spopularizovať regióny, v ktorých sú ukotvené, s ich lokálnymi špecifikami a bohatou historickou, remeselnou, gastronomickou a kultúrnou tradíciou.
Žák pripomenul, že Trenčania sa intenzívne pripravujú na to, aby čo najlepšie prezentovali svoje mesto, okolitý región a Slovensko, a to prostredníctvom kultúrnych akcií, ale aj širších komunitných a spoločenských aktivít, z ktorých budú profitovať rôzne hospodárske subjekty v Trenčianskom kraji.
Generálna riaditeľka projektu Oulu2026 Piia Rantala-Korhonenová pred európskymi novinármi uviedla, že vyše 200-tisícové Oulu má priamy rozpočet na tento projekt vo výške 50 miliónov eur (na roky 2021 - 2027), pričom mesto očakáva okolo 2,5 milióna návštevníkov, a aj to, že každé euro investované do kultúry v budúcom roku sa päťnásobne vráti do rozvojových aktivít mesta.
Žák pripomenul, že Európske hlavné mesto kultúry je prospešná vec pre celé mesto, ale aj región. „Nie je to len o Trenčíne. Máme ďalšie mestá v blízkom okolí, ktoré majú tiež čo ponúknuť, máme históriu kúpeľníctva a tie klasické turistické atrakcie pre cudzincov, ktorí nás, veríme, navštívia vo vysokých číslach,“ povedal Žák.
Trenčín, v porovnaní s Oulu menšie, iba 54-tisícové mesto, očakáva okolo 50.000 návštevníkov na svojich podujatiach a návratnosť 2 - 3 eurá za každé investované euro do kultúrnych aktivít.
„Nie je to len o kultúre, ale aj o financiách, o lokálnej ekonomike. Veľké kultúrne podujatia lákajú ľudí, čo prospieva ubytovaniu, doprave, gastronómii a všetkým s nimi spojenými nákupmi, má to pozitívny dosah aj na ekonomiku. Určite je to čistý benefit pre región, pre kultúru, pre všetkých,“ opísal situáciu Žák. Upozornil, že multiplikačný efekt sa ukáže až po roku, keď sa všetko spočíta a vyhodnotí. Spresnil, že celý projekt je prísne monitorovaný po ekonomickej stránke.
Žák s odkazom na kúpeľnú tradíciu uviedol, že mesto pripravuje iniciatívy, ktoré sa týkajú štyroch slovenských kúpeľných stredísk - Trenčianskych Teplíc, Bojníc, Nimnice a Piešťan - a s cezhraničným presahom aj kúpeľov Luhačovice v Česku. Prínosom pre Trenčín bude, že po odovzdaní prestížneho titulu mesto zostane s vynovenými komunitnými a kultúrnymi priestormi, ktoré budú priaznivo podporovať jeho ďalší rozvoj.
Zástupcovia oboch miest potvrdili, že počas roku 2026 budú mať ako Európske hlavné mestá kultúry viacero spoločných aktivít, a rovnako prítomným novinárom zdôraznili, že tento titul vnímajú ako vítanú príležitosť spopularizovať regióny, v ktorých sú ukotvené, s ich lokálnymi špecifikami a bohatou historickou, remeselnou, gastronomickou a kultúrnou tradíciou.