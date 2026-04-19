Zákamenné sa stalo dejiskom tretieho ročníka Goralskej svätej omše
Autor TASR
Zákamenné 19. apríla (TASR) - Gorali z rôznych regiónov Slovenska sa už po tretíkrát stretli na spoločnej slávnostnej Goralskej svätej omši, ktorej dejiskom sa tento rok stala oravská obec Zákamenné. Ako TASR informovala kultúrna referentka obce Zuzana Bartošová, nedeľné podujatie nadväzuje na predchádzajúce stretnutia v Ružomberku a Spišskej Kapitule.
Cieľom podujatia je posilniť vzájomné putá goralských komunít, pripomenúť si spoločné korene a prezentovať bohatstvo goralskej kultúry. Stretnutie Goralov sprevádzala svätá omša i kultúrny program v kostolnej záhrade, kde sa predstavili zástupcovia goralských komunít so svojou hudbou, spevom, krojmi a živou tradíciou.
Spoločné stretnutia goralov nadväzujú aj na historický odkaz valašskej kolonizácie a na udalosti spojené s udelením valašských privilégií kráľom Matejom Korvínom v roku 1474. „Práve tieto privilégiá sa stali významným medzníkom pre valašské obyvateľstvo, ktoré sa následne rozširovalo do severných oblastí Slovenska a zakladalo nové osady na valašskom práve. Mnohé dnešné goralské obce sú s týmto historickým vývojom úzko späté a dodnes si zachovávajú svoj jazyk, tradície, tradičný odev i hudobný prejav,“ priblížila Bartošová.
Slávnostné stretnutie prinieslo hrajúci sprievod, spev v goralskom nárečí a rozmanitosť tradičných krojov stoviek účastníkov z Oravy, Kysúc, Liptova, Spiša, Zamaguria a ďalších goralských oblastí. „Goralská kultúra predstavuje významnú súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska. Spoločná svätá omša v Zákamennom je nielen prejavom viery, ale aj úcty k predkom, ktorí formovali život v horských oblastiach severného Slovenska a odovzdali ďalším generáciám bohaté kultúrne tradície,“ dodala Bartošová.
