Zákaz kúpania na Ružíne trvá, dôvodom sú premnožené sinice

Košice 16. augusta (TASR) – Kúpanie sa vo vodnej nádrži Ružín v okrese Košice-okolie hygienici zakázali. Ako pre TASR uviedla Marcela Ferencová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach, dôvodom je premnoženie cyanobaktérií. Ako povedala, stalo sa tak v tejto sezóne, a to prvýkrát, odkedy monitorujú kvalitu vody na Ružíne.



Cyanobaktérie (sinice) so schopnosťou tvoriť vodný kvet obsahujú látky, ktoré môžu u ľudí vyvolávať alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky a zápaly očných spojiviek. „Po prehltnutí vody so sinicovými vodnými jedmi sa môžu prejaviť ich toxické účinky nevoľnosťou, bolesťami hlavy, kŕčmi svalstva. Pri konzumácii takejto vody by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia kúpajúceho sa návštevníka,“ zdôraznila.



Sinice vo vode, ktorá je určená na kúpanie sa, objavili na základe laboratórnych vyšetrení vzoriek vôd odobratých 26. júla. „Voda bola zdravotne bezchybná do dňa, keď bolo nariadené opatrenie o zákaze kúpania,“ uviedla Ferencová s tým, že konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality vody musí určiť odborník na základe analýz vzoriek bahna, vody a po zistení zdrojov znečistenia v okolí nádrže. Môže ísť napríklad o lokalizáciu a stav žúmp, respektíve čistiarní odpadových vôd z nehnuteľností vybudovaných v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže.



Testy sa podľa jej slov vykonávajú každý týždeň, ide o skrátený interval z dôvodu premnoženia uvedených baktérií. „Naposledy sme brali vzorky v utorok (13. 8. ), podľa výsledkov voda stále nevyhovuje. Sinice tam nikde neboli a namerané hodnoty nás prekvapili,“ dodala Ferencová.



Zo sledovaných prírodných vodných nádrží v pôsobnosti RÚVZ Košice nemá vyhovujúcu kvalitu vody ani štrkovisko Čaňa, to však nie je určené na kúpanie.