ZÁKAZ NÁVŠTEV: Bude platiť v tejto nemocnici

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

K rovnakému obmedzeniu pristúpila v pondelok (8. 12.) aj nemocnica v Kežmarku.

Autor TASR
Poprad 9. decembra (TASR) - V popradskej nemocnici platí od stredy 10. decembra zákaz návštev. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti. Dôvodom je zabránenie šírenia akútnych respiračných ochorení, ktorých chorobnosť má stúpajúci trend. Zákaz návštev platí na všetkých lôžkových oddeleniach v Poprade, a to až do odvolania.

K rovnakému obmedzeniu pristúpila v pondelok (8. 12.) aj nemocnica v Kežmarku. „Toto opatrenie zavádzame s cieľom chrániť našich pacientov aj zdravotnícky personál,“ uviedla nemocnica s tým, že zákaz návštev je platný až do odvolania pre všetky oddelenia.
