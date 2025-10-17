< sekcia Regióny
ZÁKAZ NÁVŠTEV: Od piatka platí v tejto nemocnici
Výnimky zo zákazu návštev sú možné iba v prípade kriticky chorých pacientov a so súhlasom ošetrujúceho alebo službukonajúceho lekára po individuálnom posúdení.
Autor TASR
Košice 17. októbra (TASR) - V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) platí od piatka zákaz návštev hospitalizovaných pacientov, a to vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a zvýšený výskyt chrípkových ochorení a ochorenia COVID-19. Zákaz platí do odvolania. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
„Uvedomujeme si, že návšteva hospitalizovaného príbuzného je pre rodinu veľmi dôležitá, avšak našou úlohou je chrániť najzraniteľnejších pacientov a zároveň chrániť zdravie zdravotníckeho personálu, aby mohol pokračovať v nepretržitom poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Šustová.
Výnimky zo zákazu návštev sú možné iba v prípade kriticky chorých pacientov a so súhlasom ošetrujúceho alebo službukonajúceho lekára po individuálnom posúdení. Osobné veci pre pacientov bude možné odovzdať sestrám na oddelení popoludní v čase pôvodných návštev, a to v stredu, sobotu a nedeľu od 14.30 do 16.00 h.
„Pri vstupe do nemocnice dodržiavajte, prosím, hygienické opatrenia, najmä nosenie rúška a dezinfekciu rúk. Ide o drobné gestá, ktoré majú veľký význam pre ochranu zdravia všetkých,“ apeluje hovorkyňa.
