Zákaz návštev zrušila už aj detská nemocnica v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 10. februára (TASR) – Zlepšujúca sa epidemiologická situácia v Banskobystrickom samosprávnom kraji otvorila dvere pre návštevy hospitalizovaných pacientov už aj v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici. Výnimkou sú deti do 15 rokov, ktorým za týmto účelom nie je povolený vstup do nemocnice. DFNsP o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že povolené sú aj denné pobyty sprevádzajúcich osôb.



"V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta. Výnimky sú len v prípade, ak návštevník potrebuje podporu a sprievod, alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. Výnimku povoľuje prednosta, jeho zástupca alebo ním poverený lekár," uvádza detská nemocnica.



Všetci si musia chrániť dýchacie cesty rúškom a vykonať hygienu rúk dezinfekčným prostriedkom. Osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a teploty, vstup do nemocnice nepovolia.



Zákaz návštev zrušil v uplynulých dňoch aj Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Rooseveltova nemocnica.