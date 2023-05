Zákaz pitia alkoholu na verejnosti bude v centre Nitry platiť celý deň

Nitra 29. mája (TASR) - V centre Nitry bude platiť celodenný zákaz pitia alkoholu na verejnosti. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní.



Doteraz platil v Starom meste zákaz popíjania v čase od 22. do 6. hodiny ráno. Potom, ako vstúpi do platnosti nové znenie všeobecne záväzného nariadenia, bude pitie alkoholu na verejnosti v centre mesta zakázané úplne.



Podľa vedúcej odboru kultúry na mestskom úrade Dagmar Bojdovej vzišiel podnet na zákaz od prevádzky potravín na pešej zóne. "V pripomienke poukazujú na fakt, že v centre pešej zóny, v okolí Divadla Andreja Bagara, turistického informačného centra a ďalších prevádzok, sa sústreďujú nižšie sociálne skupiny a neprispôsobiví občania, ktorí alkohol požívajú aj v dennom čase, pretože im to doterajší predpis dovoľoval. Vplýva to na imidž Nitry, na návštevníkov aj obyvateľov tejto časti mesta," uviedla Bojdová.



Radnica upozornila, že zákaz požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách neplatí v dňoch 31. decembra od 18. hodiny do polnoci a 1. januára od polnoci do piatej hodiny. Alkohol sa môže piť aj v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe podmienok stanovených mestom a tiež na podujatiach a akciách, ktoré organizuje radnica.