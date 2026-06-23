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ZÁKAZ ŠOFÉROVANIA: Napriek nemu si sadol za volant, ešte aj nafúkal
Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar.
Autor TASR
Dolný Kubín 23. júna (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia úradného rozhodnutia čelí 52-ročný vodič, ktorého policajti prichytili pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu v Dolnom Kubíne. Pri kontrole im navyše nepredložil doklady potrebné na vedenie vozidla. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajná hliadka zastavila vodiča na ceste I/70. „Lustráciou bolo zistené, že muž je držiteľom vodičského oprávnenia, ale v súčasnej dobe má uložený trest zákazu činnosti viesť akékoľvek motorového vozidlá. Vodič sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,49 mg/l, čo je 1,02 promile,“ priblížila polícia.
Doplnila, že policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. „Poverený príslušník obvinil muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia úradného rozhodnutia,“ dodala polícia.
Policajná hliadka zastavila vodiča na ceste I/70. „Lustráciou bolo zistené, že muž je držiteľom vodičského oprávnenia, ale v súčasnej dobe má uložený trest zákazu činnosti viesť akékoľvek motorového vozidlá. Vodič sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,49 mg/l, čo je 1,02 promile,“ priblížila polícia.
Doplnila, že policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. „Poverený príslušník obvinil muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia úradného rozhodnutia,“ dodala polícia.