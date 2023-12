Zákaz umiestnenia herní a kasín v Zlatých Moravciach sa rušiť nebude

Zlaté Moravce 10. decembra (TASR) - Zákaz umiestnenia herní a kasín na území mesta Zlaté Moravce sa rušiť nebude. Rozhodli o tom mestskí poslanci. Návrhom zrušenia zákazu hazardu sa zastupiteľstvo zaoberalo z toho dôvodu, že Asociácia zábavy a hier požiadala o prehodnotenie prijatého všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zakazuje hazard v meste.



Podľa aktivistu Jozefa Predáča tvrdý hazard a rizikové hranie ničí jednotlivcov, rodiny aj spoločnosť. Poukázal na to, že mesto zarába na herniach niekoľko desiatok tisíc eur ročne na daniach, čo je podľa neho zanedbateľné percento z celkového rozpočtu.



Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier oponovala, že keď majú hráči zatvorené herne, premiestňujú sa do online priestoru, ktorý je podľa jej slov nebezpečnejším prostredím oproti kamenným herniam. "Odborníci jasne hovoria, že prohibícia hazardu nič nerieši," povedala. Hráč bude podľa jej slov okrem internetu hľadať možnosti hrať niekde za hranicami mesta, z čoho profitujú obce, ktoré herne nezrušili. Poukázala aj na fakt, že môže vznikať riziko zriadenia čiernych herní.



Nejednotní v otázke herní boli aj poslanci. Poslanec Martin Kováč označil finančné prostriedky získané na daniach z hier za krvavé peniaze. "Hranie hazardných hier na hracích automatoch vedie k vzniku závislostí, rozpadu rodín, rozvodovosti, úverom, exekúciám, krádežiam, bezdomovectvu a samovraždám. Zákaz herní má preventívny účinok pred vznikom závislostí na hrách," povedal.



Poslanec Stanislav Ivanovič upozornil, že mesto doteraz nenašlo náhradné zdroje finančných prostriedkov za hazard. "Kto hrá, bude hrať aj naďalej a neprestane. My prídeme o peniaze a hráči sa presunú do okolitých obcí. Musel by sa zrušiť hazard celoslovensky, aby to malo zmysel. Takto len prichádzame o peniaze na daniach," vyjadril sa.



Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Zlaté Moravce bolo prijaté začiatkom roka 2021. Vtedajší poslanci ho jednomyseľne schválili na základe petície Zastavme hazard, ktorú podpísalo viac ako 4200 obyvateľov mesta.