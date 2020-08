V piatich samosprávach Vranovského okresu je Zákaz verejných podujatí

Vranov nad Topľou 14. augusta (TASR) – Zákaz vykonávania hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí platí od piatka v ďalších štyroch samosprávach Vranovského okresu.



Okrem Vranova, kde sa zákazom riadia od stredy 12. augusta, sa nesmú zhromažďovať obyvatelia v meste Hanušovce nad Topľou a obciach Soľ, Bystré a Babie. Médiá o tom informovala regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová po zasadnutí krízového štábu.



Rozhodnutie riešiť situáciu súvisiacu s výskytom nového koronavírusu zvolaním krízového štábu odôvodnila Rosiarová zvyšujúcim sa počtom pozitívne testovaných pacientov v rôznych častiach okresu. I preto obmedzili konanie hromadných akcií v rámci celého regiónu.



„Smú sa konať hromadné akcie len tam, kde organizátori sú schopní dodržať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri konaní hromadných podujatí. Tam, kde nie sú schopní zabezpečiť dvojmetrové odstupy účastníkov, nosenie rúšok, dezinfekciu a všetko potrebné v súvislosti s konaním akcie, tam sú športové akcie odporúčané vykonávať len bez divákov a kultúrno-spoločenské akcie sú zakázané zatiaľ úplne," vysvetlila.



Hromadné akcie pritom definovala ako podujatia, kde sa kumuluje väčšie množstvo ľudí, ktorí sa bežne nestretávajú. Konanie svadieb je bez obmedzení. Ako Rosiarová doplnila, v domovoch sociálnej starostlivosti aktuálne platí zákaz návštev aj napriek tomu, že v nich neevidujú žiadneho pozitívne testovaného klienta.



V regióne pripadá na jedného pozitívne testovaného aj sto kontaktov. Pacienti sú testovaní nielen vo Vranove, ale i v Humennom a Michalovciach. „Kontaktov je tak veľa, že Vranov by to nestihol," ozrejmila. Ako doplnila, pacienti sú pri poskytovaní kontaktov ústretoví.



Spomedzi 50 pozitívne testovaných v rámci okresu sú podľa jej ďalších slov aktuálne dvaja hospitalizovaní na infekčnom oddelení v nemocnici v Michalovciach, u ostatných sú príznaky mierne, a preto sú len v domácej karanténe, a to spolu s rodinnými príslušníkmi. Karanténa platí aj pre ich kontakty. Dva prípady pozitívne testovaných pochádzajú z Čiech, ďalšie z okresu Prešov a zopár prípadov Regionálny úrad verejného zdravotníctva dohľadať nevie. „V zahraničí neboli," uzavrela Rosiarová.



Ako v súvislosti so zákazom organizovania hromadných podujatí pre TASR potvrdil tréner Mestského futbalového klubu Vranov nad Topľou Roman Lazúr, Slovenský futbalový zväz klubu uznal zrušenie zápasov seniorského i juniorského družstva počas nadchádzajúceho víkendu. Kde a za akých podmienok sa oba zápasy uskutočnia, bude podľa Lazúra závisieť od vývinu situácie.



Rešpektovať opatrenia nariadené Regionálneho úradu zdravia budú musieť aj organizátori Rally Vranov konaného v piatok a sobotu a zrazu veteránov východného Slovenska, ktorý sa uskutoční v sobotu v rekreačnej oblasti Dobrá na Domaši.