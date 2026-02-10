Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Regióny

MIMORIADNE NEBEZPEČNÝ ĽAD: Na Kuchajde platí zákaz vstupu

.
Niekoľkodňové mínusové teploty na Slovensku umožnili nadšencom korčuľovania vyšportovať sa na zamrznutej ploche jazera Kuchajda v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto v nedeľu 11. januára 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pri plusových teplotách sa totiž stabilita ľadu rýchlo mení a to, čo na prvý pohľad pôsobí pevne, sa môže v priebehu niekoľkých sekúnd prepadnúť.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. februára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto upozorňuje obyvateľov na zákaz vstupu na ľad na Kuchajde. Mestská časť zdôrazňuje, že teploty sa v posledných dňoch výrazne zvýšili a ľadová plocha je tak vplyvom oteplenia mimoriadne nebezpečná. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Skúšať, čo ľad ešte vydrží, sa môže veľmi rýchlo zmeniť na boj o život. Nielen pre dotyčného, ale aj pre tých, ktorí by mu museli prísť na pomoc,“ pripomína samospráva zdôrazňujúc, aby návštevníci zákaz rešpektovali.

Mestská časť podotýka, že aj samotní záchranári verejnosť dôrazne varujú, aby na ľad nevstupovala. Pri plusových teplotách sa totiž stabilita ľadu rýchlo mení a to, čo na prvý pohľad pôsobí pevne, sa môže v priebehu niekoľkých sekúnd prepadnúť.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny