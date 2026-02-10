< sekcia Regióny
MIMORIADNE NEBEZPEČNÝ ĽAD: Na Kuchajde platí zákaz vstupu
Pri plusových teplotách sa totiž stabilita ľadu rýchlo mení a to, čo na prvý pohľad pôsobí pevne, sa môže v priebehu niekoľkých sekúnd prepadnúť.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto upozorňuje obyvateľov na zákaz vstupu na ľad na Kuchajde. Mestská časť zdôrazňuje, že teploty sa v posledných dňoch výrazne zvýšili a ľadová plocha je tak vplyvom oteplenia mimoriadne nebezpečná. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Skúšať, čo ľad ešte vydrží, sa môže veľmi rýchlo zmeniť na boj o život. Nielen pre dotyčného, ale aj pre tých, ktorí by mu museli prísť na pomoc,“ pripomína samospráva zdôrazňujúc, aby návštevníci zákaz rešpektovali.
Mestská časť podotýka, že aj samotní záchranári verejnosť dôrazne varujú, aby na ľad nevstupovala. Pri plusových teplotách sa totiž stabilita ľadu rýchlo mení a to, čo na prvý pohľad pôsobí pevne, sa môže v priebehu niekoľkých sekúnd prepadnúť.
