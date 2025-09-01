< sekcia Regióny
Základná a materská škola v Záhorskej Bystrici má rozšírené priestory
Starosta Záhorskej Bystrice poukázal i na ďalšie rozvojové plány.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hargašova v bratislavskej Záhorskej Bystrici privítala v pondelok školákov v rozšírených priestoroch. Kapacita základnej školy sa zvýšila o tri nové triedy a dve učebne na delené vyučovanie, od budúceho týždňa začne prevádzku aj elokované pracovisko škôlky so štyrmi triedami. Informovala o tom mestská časť.
Elokované pracovisko materskej školy na Bratislavskej ulici disponuje svetlými a klimatizovanými priestormi s podlahovým kúrením, taktiež oploteným areálom so zázemím. Vedie k nemu i novovyasfaltovaná cesta. „Vďaka novým priestorom sme prijali všetky prihlásené deti do materskej školy vrátane tých, ktoré dovŕšia tri roky po septembri,“ uviedol starosta mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica Jozef Krúpa. Dodal, že základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy otvorila šesť prváckych tried, historicky najviac. ZŠ s MŠ Hargašova tak začína školský rok s 1166 deťmi, z toho v škôlke 245, zvyšok bude navštevovať základnú školu.
Starosta Záhorskej Bystrice poukázal i na ďalšie rozvojové plány. „Kľúčovým je projekt novej základnej školy s plavárňou na Holom vrchu. Na základe existujúceho projekčného návrhu momentálne riešime administratívne úkony spojené so stavebným povolením,“ priblížil Krúpa, ktorý dodal, že predpokladaný rozpočet je vo výške sedem až desať miliónov eur. „Samotná realizácia je závislá hlavne od externých zdrojov a výziev EÚ fondov, na ktoré čakáme,“ vysvetlil Krúpa.
Základná škola v Záhorskej Bystrici pokračuje aj s pešibusom - aktivitou, keď deti odprevádza do školy dospelý a deti sa pridávajú do pešibusu na jednotlivých zastávkach. Táto aktivita vznikla v spolupráci s projektom Mesto pre deti Metropolitného inštitútu Bratislavy s cieľom znížiť hustú rannú dopravu v okolí ZŠ s MŠ na Hargašovej ulici.
