Základná škola a škôlka Pod Vinbargom v Bardejove zriadila Klub UNESCO

Bardejov 12. septembra (TASR) - Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Pod Vinbargom v Bardejove zriadila Klubu UNESCO. Prostredníctvom neho chce viesť žiakov k občianskym praktikám, ktoré ich budú povzbudzovať a motivovať ku chráneniu kultúrneho dedičstva. Zriadila ho v rámci medzinárodného projektu Erasmus + s názvom UNESCO Bridges, respektíve Mosty UNESCO.



Ako za školský projektový tím uviedol Ján Šoltés, koordinátorom projektu je škola z obce Courpire vo Francúzsku a partnermi sú škola z obce Salva v Rumunsku, škola z mesta Caccamo v Taliansku a spomenutá škola z Bardejova.



Projektový tím pod vedením Mileny Kravcovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Pod Vinbargom už začal podľa Šoltésa pracovať na projektových úlohách, ktoré postupujú podľa harmonogramu.



"Pri každej škole zapojenej do projektu bude zriadený takzvaný Klub UNESCO. Našej škole sa to už podarilo zrealizovať. Slovenská komisia pre UNESCO dňa 29. júla nám udelila certifikát, ktorým potvrdzuje, že ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ako jedna z mála škôl na Slovensku, môže zriadiť vo svojej pôsobnosti Klub UNESCO," uviedol Šoltés.



Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenú informovanosť a povedomie o kultúrnom dedičstve. "Naši žiaci nadobudnú široké spektrum vedomostí, ktoré nemajú šancu dosiahnuť pri bežnom, tradičnom vzdelávaní. Aktivity projektu im umožnia rozvíjať ich digitálne zručnosti a kompetencie a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v angličtine. Do projektu zapojíme žiakov vo veku 12 až 15 rokov," povedal Šoltés.



V rámci projektu žiaci vycestujú budúci rok v apríli na návštevu do Francúzska, v máji do Talianska, Rumunska a žiaci zo zahraničia prídu do Bardejova.