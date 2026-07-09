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Základná škola na Klačne ponesie meno ružomberského rodáka J. Vengloša
Podľa primátora si Vengloš zaslúži uznanie nielen v Ružomberku, ale na celom Slovensku.
Autor TASR
Ružomberok 9. júla (TASR) - Základná škola (ZŠ) na ružomberskom sídlisku Klačno ponesie meno významného rodáka z Ružomberka, futbalového trénera a pedagóga Jozefa Vengloša. Mestskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní schválili návrh primátora Ľubomíra Kubáňa, aby nový názov školy znel Základná škola Jozefa Vengloša. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Podľa primátora si Vengloš zaslúži uznanie nielen v Ružomberku, ale na celom Slovensku. „Teší ma, že k Cene mesta a čestnému občianstvu Ružomberka pribudne aj ďalšia verejná pocta - názov základnej školy. Verím, že jeho meno bude pre žiakov inšpiráciou nielen v športe, ale aj v hodnotách, ktoré reprezentoval - poctivosti, pracovitosti, vzdelanosti, rešpekte a slušnosti,“ uviedol Kubáň.
ZŠ Klačno je najmladšou základnou školou v Ružomberku, aktuálne sa v nej vzdeláva 377 žiakov. Od roku 2004 v škole pôsobia športové triedy so zameraním na futbal a škola sa stala dôležitým miestom výchovy mladých športových talentov. Pri škole pôsobí aj Futbalová akadémia Mestského futbalového klubu Ružomberok.
„Vďaka vhodným priestorovým podmienkam, športovej infraštruktúre a dlhodobej spolupráci s futbalovým prostredím v meste sa škola stala významným centrom výchovy a prípravy mladých športových talentov. Škola dlhodobo dosahuje kvalitné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a jej žiaci pravidelne reprezentujú školu, mesto Ružomberok i Slovenskú republiku na športových súťažiach rôznych úrovní," podotkol ružomberský primátor.
Jozef Vengloš patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského a československého futbalu. Rodák z Ružomberka sa presadil doma aj v zahraničí, stal sa prvým trénerom v anglickej Premiership, ktorý pochádzal z krajiny mimo Britských ostrovov a Írska. Na Slovensku bol vyhlásený za futbalového trénera 20. storočia a je členom Siene slávy slovenského futbalu.
Podľa primátora si Vengloš zaslúži uznanie nielen v Ružomberku, ale na celom Slovensku. „Teší ma, že k Cene mesta a čestnému občianstvu Ružomberka pribudne aj ďalšia verejná pocta - názov základnej školy. Verím, že jeho meno bude pre žiakov inšpiráciou nielen v športe, ale aj v hodnotách, ktoré reprezentoval - poctivosti, pracovitosti, vzdelanosti, rešpekte a slušnosti,“ uviedol Kubáň.
ZŠ Klačno je najmladšou základnou školou v Ružomberku, aktuálne sa v nej vzdeláva 377 žiakov. Od roku 2004 v škole pôsobia športové triedy so zameraním na futbal a škola sa stala dôležitým miestom výchovy mladých športových talentov. Pri škole pôsobí aj Futbalová akadémia Mestského futbalového klubu Ružomberok.
„Vďaka vhodným priestorovým podmienkam, športovej infraštruktúre a dlhodobej spolupráci s futbalovým prostredím v meste sa škola stala významným centrom výchovy a prípravy mladých športových talentov. Škola dlhodobo dosahuje kvalitné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a jej žiaci pravidelne reprezentujú školu, mesto Ružomberok i Slovenskú republiku na športových súťažiach rôznych úrovní," podotkol ružomberský primátor.
Jozef Vengloš patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského a československého futbalu. Rodák z Ružomberka sa presadil doma aj v zahraničí, stal sa prvým trénerom v anglickej Premiership, ktorý pochádzal z krajiny mimo Britských ostrovov a Írska. Na Slovensku bol vyhlásený za futbalového trénera 20. storočia a je členom Siene slávy slovenského futbalu.