Základná škola v Gelnici bude od pondelka pre pandémiu zatvorená

Gelnica 26. novembra (TASR) – Mestská základná škola v Gelnici na základe odporúčania regionálnych hygienikov prejde od pondelka (29. 11.) na dištančný spôsob výučby. "Dôvodom je, že pre ochorenie či karanténu je už dnes zatvorených desať tried, čo znamená, že viac ako polovica žiakov by nenastúpila do školy," informoval v piatok mestský úrad po rokovaní krízového štábu mesta.



Materská škola na Slovenskej ulici bude v pondelok zatvorená, otvoria ju v utorok (30. 11.), keď sa dvom triedam končí karanténa. Materská škola na Hlavnej bude fungovať v doterajšom režime. Pre rodičov je vstup do oboch zariadení v režime OTP.



"Snažíme sa udržať školské zariadenia v činnosti, bohužiaľ, je to pre zhoršujúcu sa situáciu čoraz náročnejšie. Prosím všetkých ľudí, aby sme k sebe boli ohľaduplní a správali sa zodpovedne. Prechádzame opäť veľkou skúškou a je do značnej miery na nás, ako ju zvládneme," uviedol v tejto súvislosti gelnický primátor Dušan Tomaško.



Na základe vyhlášky ministerstva školstva bude od pondelka centrum voľného času pre deti zatvorené a základná umelecká škola prechádza na dištančnú formu výučby. Mestská knižnica, banícke múzeum a zimný štadión sú počas trvania lockdownu pre verejnosť zatvorené.



Ako ďalej informoval mestský úrad na sociálnej sieti, pre záujemcov bude počas víkendu zabezpečená možnosť testovania v základnej škole. Testovanie s poplatkom bude realizovať súkromná spoločnosť, v sobotu aj v nedeľu od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h. Otestovať sa možno s poplatkom aj v gelnickej nemocnici, v sobotu aj v nedeľu od 7.00 do 11.00 h.