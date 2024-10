Základná škola v Handlovej začala školský rok s novinkami

Handlová 3. októbra (TASR) - Trojica základných škôl (ZŠ) v Handlovej začala aktuálny školský rok s novinkami. ZŠ Školská pokračuje v projekte s organizáciou Teach, na ZŠ na Mierovom námestí začínajú rána s tzv. kruhmi, v ZŠ Morovnianska cesta zase vybudovali posilňovňu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"ZŠ Školská do nového školského roka vstúpila s personálnymi zmenami, šesť pedagógov tam popri svojej hlavnej práci vykonáva aj funkciu tzv. supervízorov," načrtla Paulínyová. Táto zmena je podľa nej súčasťou príprav na novú školskú reformu, ktorá čaká všetky školy v roku 2026.



Počas leta škola investovala do nevyhnutných opráv a financie šetrí na investovanie do budovy, v ktorej majú vzniknúť nové triedy školského klubu.



"Ranné kruhy sa stali súčasťou vyučovania na ZŠ na Mierovom námestí. Vo svojich triedach ich vykonávajú triedni učitelia každý deň v dĺžke desať minút. Škola zrušila i tradičné rodičovské združenia. Nahradia ich konzultácie, pri ktorých bude prítomný nielen rodič, ale aj dieťa," priblížila Paulínyová.



Do vyučovacieho procesu škola podľa nej zaviedla aj nové tablety, pribudlo tam i priestorové vybavenie šatní. Na jeseň plánuje rekonštrukciu exteriérového ihriska.



Novú šatňu pre všetkých žiakov má ZŠ Morovnianska cesta, ktorá od nového školského roka spustila i spoluprácu s centrom voľného času. Jednu miestnosť prerobila na posilňovňu, ktorú bude využívať aj v rámci vyučovania. "Ďalšou novinkou je podcastové štúdio, ktoré bude slúžiť žiakom aj počas hudobnej výchovy. Miestnosť je vybavená hudobnými nástrojmi, do budúcna škola chystá aj strižňu," doplnila Paulínyová.



Žiakom siedmeho až deviateho ročníka podľa nej pribudol nový vyučovací predmet kreatívna výchova, na ktorom sa budú učiť zvládať ťažké životné a školské situácie pomocou hrania rolí. "Do budúcna škola plánuje zriadiť aj centrum poradenstva a prevencie detí, aby deti z Handlovej nemuseli dochádzať do iných miest," dodala hovorkyňa mesta.