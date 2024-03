Základná škola v Handlovej zrekonštruuje telocvičňu i ihrisko

Handlová 28. marca (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Mierovom námestí v Handlovej zrekonštruuje telocvičňu a ihrisko vo svojom areáli. Financie na obnovu dvojice športovísk získala z Fondu na podporu športu. Financie na tento účel zahrnula handlovská radnica do druhej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.



Na rekonštrukciu športovísk získala handlovská ZŠ dotáciu vo výške 109.285 eur. Ďalších 33.000 eur presunulo mesto na účel z prostriedkov, ktoré boli určené na spolufinancovanie výstavby detského ihriska Rodinka, keďže celý projekt Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prehodnocuje.



Samospráva pokračuje i v prípravách zámeru výstavby autobusovej stanice. Na nákup pozemkov pod plánovanú autobusovú stanicu presunula radnica z uvoľnených finančných prostriedkov z iných programov 13.000 eur. Sumu 6120 eur z bežných výdavkov vyčlenila radnica na vypracovanie štúdie regulácie dopravy.



V úprave rozpočtu mesto počíta i so zvýšením príjmov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to o takmer 150.000 eur. Ďalšie prostriedky uvoľnilo z viacerých programov na nákup hlasovacieho zariadenia v hodnote 16.000 eur, ktoré bude slúžiť na rokovania mestského zastupiteľstva. Polovicu z nevyčerpanej finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 50.000 eur použije na náklady na výrub drevín, ďalšiu na dokument starostlivosti o dreviny.



Druhá zmena rozpočtu počíta so zvýšením celkových príjmov, ako i celkových výdavkov rozpočtu zhodne o sumu 399.091 eur. Celkové príjmy rozpočtu tak predstavujú 19.090.926 eur, v rovnakej výške sú i celkové výdavky.