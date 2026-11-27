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Základná škola v Hriňovej oslavuje 60. výročie svojho vzniku
Základná škola v centre Hriňovej je mladšia z dvoch základných škôl v meste a má vyše 400 žiakov.
Autor TASR
Hriňová 27. novembra (TASR) - Základná škola na Školskej ulici v Hriňovej v Detvianskom okrese oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Svoje brány pre žiakov otvorila 1. septembra 1966. Pri tejto príležitosti zorganizovali v piatok v Hriňovej slávnostný program. TASR o tom informovala riaditeľka školy Iveta Križová, ktorá bola v minulosti aj jej žiačkou.
Spresnila, že na výročie sa začali so žiakmi pripravovať už minulý rok. „Každý mesiac sme mali tematický diel alebo akciu, ktorou sme si ho pripomínali. Boli to časová schránka i zasadenie stromu,“ objasnila s tým, že vysadili aj 60 kvetov, ktoré mali pripomenúť počet rokov vzdelávacieho zariadenia. Zorganizovali aj športové dni, ktoré mali oslavný charakter. Prípravy podľa riaditeľky vyvrcholili nacvičovaním slávnostnej akadémie, ktorá mala premiéru v piatok popoludní. Zapojili sa do nej žiaci školy, deviataci si pripravili spoločenské tance. „Deti boli počas nacvičovania húževnaté a šťastné, tešili sa na vystúpenie,“ spomenula s tým, že záver programu prináša aj svetelnú šou. Medzi pozvanými hosťami boli absolventi školy, ktorí sú aj verejne známi a úspešní. Križová vymenovala, že sú to napríklad operná speváčka Adriana Kučerová, herec Lukáš Latinák, atlét Ján Zvara a ďalší.
Ako ďalej uviedla, v piatok predpoludním pripravili recepciu a priestory školy pre bývalých učiteľov, žiakov a ďalších hostí. „Mohli sa prísť pozrieť do triedy, prejsť sa po budove, sadnúť si do svojich lavíc alebo za stoly, kde učili,“ poznamenala. K dispozícii boli školská kronika, fotografie a prezentácie. Čas bol aj na rozhovory s bývalými kolegami i žiakmi.
Základná škola v centre Hriňovej je mladšia z dvoch základných škôl v meste a má vyše 400 žiakov. V minulosti sa jej súčasťou stala aj materská škola, spolu majú vyše 500 detí a žiakov. Zamestnancov je 80. Prvým riaditeľom školy bol Martin Melicherčík.
Spresnila, že na výročie sa začali so žiakmi pripravovať už minulý rok. „Každý mesiac sme mali tematický diel alebo akciu, ktorou sme si ho pripomínali. Boli to časová schránka i zasadenie stromu,“ objasnila s tým, že vysadili aj 60 kvetov, ktoré mali pripomenúť počet rokov vzdelávacieho zariadenia. Zorganizovali aj športové dni, ktoré mali oslavný charakter. Prípravy podľa riaditeľky vyvrcholili nacvičovaním slávnostnej akadémie, ktorá mala premiéru v piatok popoludní. Zapojili sa do nej žiaci školy, deviataci si pripravili spoločenské tance. „Deti boli počas nacvičovania húževnaté a šťastné, tešili sa na vystúpenie,“ spomenula s tým, že záver programu prináša aj svetelnú šou. Medzi pozvanými hosťami boli absolventi školy, ktorí sú aj verejne známi a úspešní. Križová vymenovala, že sú to napríklad operná speváčka Adriana Kučerová, herec Lukáš Latinák, atlét Ján Zvara a ďalší.
Ako ďalej uviedla, v piatok predpoludním pripravili recepciu a priestory školy pre bývalých učiteľov, žiakov a ďalších hostí. „Mohli sa prísť pozrieť do triedy, prejsť sa po budove, sadnúť si do svojich lavíc alebo za stoly, kde učili,“ poznamenala. K dispozícii boli školská kronika, fotografie a prezentácie. Čas bol aj na rozhovory s bývalými kolegami i žiakmi.
Základná škola v centre Hriňovej je mladšia z dvoch základných škôl v meste a má vyše 400 žiakov. V minulosti sa jej súčasťou stala aj materská škola, spolu majú vyše 500 detí a žiakov. Zamestnancov je 80. Prvým riaditeľom školy bol Martin Melicherčík.