Základná škola v Martine má novú kuchyňu a obnovenú jedáleň
Autor TASR
Martin 23. februára (TASR) - Základná škola (ZŠ) Aurela Stodolu v martinskej mestskej časti Záturčie má novú školskú kuchyňu a obnovenú jedáleň. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, využívať ich budú môcť žiaci hneď po návrate z jarných prázdnin.
Školu momentálne navštevuje viac ako 370 žiakov. „Vďaka vybudovaniu doteraz chýbajúcej kuchyne a kompletnej rekonštrukcii jedálne vrátane moderného technologického vybavenia bude možné pripravovať stravu priamo v priestoroch školy, čo prinesie vyšší komfort aj kvalitnejšie zázemie pre školské stravovanie,“ priblížila Jenigár.
Modernizácia bola súčasťou eurofondového projektu, do ktorého patrí aj vybudovanie atletického oválu v areáli školy. „Práce na atletickom ovále sú momentálne dočasne pozastavené pre nepriaznivé klimatické podmienky a dokončené budú hneď, ako to počasie dovolí,“ dodala Jenigár.
Celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 611.495 eur a realizácia prebieha od septembra minulého roka. Radnica investíciu financuje vďaka eurofondom v rámci územia udržateľného mestského rozvoja.
