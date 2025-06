Základná škola v Spišskej Belej zvýši vďaka prístavbe svoju kapacitu

Spišská Belá 29. júna (TASR) - Základná škola (ZŠ) M. R. Štefánika v Spišskej Belej zvýši vďaka prístavbe svoju kapacitu. Tento týždeň odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a výstavba by mala podľa zmluvy o dielo trvať 12 mesiacov. Projekt sa realizuje vďaka integrovanej územnej investícii (IÚI) a s využitím eurofondov. Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH) uviedol, že ide o jeden z prvých projektov schválený Radou partnerstva PSK v rámci IÚI.



„Veľké množstvo detí v Spišskej Belej potrebuje ďalšie priestory, takže finančné prostriedky budú využité účelne a na rozširovanie toho, čo slúži pre ľudí,“ upozornil Majerský. Navrhované rozšírenie bude tvoriť samostatný objekt dispozične prepojený s pôvodnými budovami školy. Prístavba bude mať dve podlažia s triedami, podkrovie slúžiace ako zázemie pre učiteľský zbor a suterén, v ktorom sa budú nachádzať šatne a technické zariadenia. Majerský doplnil, že na škole pribudne aj vnútorné nádvorie a spojovacia chodba. Náklady na výstavbu sú podľa zmluvy o dielo takmer 3,3 milióna eur s DPH.



„Projekt prinesie skvalitnenie výučby a zlepšenie podmienok pre žiakov aj učiteľov školy i zvýšený komfort, po ktorom škola volá už 30 rokov. A presne toto je cieľ a výsledný efekt, ktorý nám prinášajú financie z Európskej únie, na konci ktorých je vždy občan. Integrovaný územný prístup na úrovni samospráv je v čerpaní európskych zdrojov tým najlepším nástrojom, ako rozvíjať región, pretože vychádza priamo z priorít primátorov a starostov,“ skonštatoval Majerský.



Dodal, že v rámci IÚI má kraj schválených už 193 zámerov za vyše 293 miliónov eur z oblastí, ako sociálne služby, zdravotníctvo, školstvo či cestovný ruch. Ide o Operačný program Slovensko a kraj má tieto prostriedky využiť do konca roka 2027. „Pre nás je však kľúčové, že sme už v druhej polovici programového obdobia a stále čakáme na výzvy, ktoré vyhlási ministerstvo regionálneho rozvoja. Ak by sme šli poľským systémom, kde si výzvy vyhlasujú samotné vojvodstvá, určite by sme už mali zrealizované aj konkrétne stavby,“ podotkol Majerský.