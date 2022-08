Základná škola v Štiavnických Baniach je otvorená aj počas leta

Štiavnické Bane 24. augusta (TASR) – Okolo 15.000 návštev zaznamenajú počas letných prázdnin v Základnej škole (ZŠ) s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica. Škola je totiž otvorená aj počas žiackeho voľna a pre všetkých, ktorých zaujíma prostredie tohto ojedinelého vzdelávacieho zariadenia so zameraním na ekológiu a prírodu, je pripravený aj odborný výklad.



"Služby majú počas celého obdobia rozdelené učitelia aj žiaci, ktorí sa poväčšine na prázdninový pobyt v škole tešia," povedal TASR riaditeľ školy Pavel Michal. "Okrem toho každý deň popoludní je tu aj ukážka sokoliarskeho výcviku a lovu," dodal. Škola je totiž prvou na svete, kde sa vyučuje ako povinný predmet sokoliarstvo. Ukážky časť žiakov predvádza v lete aj turistom a návštevníkom hradu v Starej Ľubovni.



Prehliadka školy po areáli a parku s názvom Aves trvá asi pol hodiny. "Aves je latinské slovo a znamená vták," pripomína riaditeľ. Návštevníci podľa neho môžu vidieť sokoly, sovy či exotické papagáje, leguána či krokodíla. "Súčasťou tropického areálu je aj akvárium s rybami a možné je u nás vidieť aj opice tamaríny čínske," doplnil. Návštevy oboznámia napríklad aj s projektom na záchranu orliaka bielokrídleho, do ktorého je škola zapojená.



Základnú školu navštevuje približne 190 žiakov, ďalších asi 65 je v materskej škole. Podľa Michala sú nielen zo Štiavnických Baní a okolitých obcí, ale veľká časť dochádza aj z okresnej Banskej Štiavnice. "Je to taká rarita, pretože mestské deti navštevujú vidiecku školu, pričom do školy ich priváža osobitná školská autobusová doprava," pripomenul. "Sú však aj takí, ktorí do školy dochádzajú 50 a viac kilometrov. Vieme dokonca aj o rodinách, ktoré sa pre školu presťahovali do okresu Banská Štiavnica," dodal.