Základná škola v Stupave získala Olympijský odznak všestrannosti

Stupava 21. júna (TASR) - Žiaci Základnej školy kapitána Jána Nálepku v Stupave získali v školskom roku 2023/24 po druhý raz Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Celoslovenské finále OLOV sa konalo počas štvrtka a piatka v Šamoríne a v Bratislave.



Na podujatie postúpili víťazi ôsmich jarných krajských kôl. V každom tíme bolo po osem žiakov, vždy po jednom chlapcovi a dievčati zo 6. až 9. ročníka základných škôl. Informoval o tom portál olympic.sk.



Stupavčania triumfovali v OLOV už v školskom roku 2020/21. V ďalších dvoch ročníkoch boli vždy vo finále, avšak na najvyšší triumf nedosiahli. "Do finále sme vybrali najlepších žiakov z jednotlivých ročníkov podľa výsledkov základného kola OLOV. Všetko sú to žiaci z našich hádzanárskych tried. Ukazuje sa, že dnes sú na Slovensku Stupavčania najvšestrannejší športovci," skonštatovalo vedenie ZŠ v Stupave. Víťazná škola dostala finančnú prémiu na nákup športového vybavenia vo výške 1200 eur.



Na druhom mieste skončili žiaci zo Základnej školy Okoličianska v Liptovskom Mikuláši, ktorí si pre svoju školu vybojovali prémiu 1000 eur. Obhajcovia vlaňajšieho prvenstva zo Základnej školy Jána Hollého v Topoľčanoch obsadili 3. priečku a ich škola získala prémiu 800 eur. Zvyšných 5 finálových škôl dostalo pre svoje potreby odmenu 400 eur.



Na celoslovenskom finále OLOV sa súťažilo v plávaní v štafete na 8x25 m voľný spôsob, v základných disciplínach OLOV (skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, hod 2 kg medicinbalom, výdrž v zhybe nadhmatom a člnkový beh 10x5) a v orientačnom behu.



V školskom roku 2023/24 sa do projektu OLOV zapojilo rekordných 41 838 žiakov (21 804 chlapcov a 20 034 dievčat) zo 465 škôl, čo robí z iniciatívy Slovenského olympijského a športového výboru podľa počtu zapojených detí najväčšiu školskú športovú súťaž na Slovensku.



Podmienky pre zisk najcennejšieho zlatého odznaku splnilo 1259 chlapcov a dievčat. Školské kolá vo vybraných školách i krajské kolá svojou aktívnou účasťou podporili aj viacerí športovci, predovšetkým olympionici.



Najviac škôl i žiakov sa zapojilo v Žilinskom kraji. O odznak sa tam usilovalo 7789 detí z 91 škôl. Výrazný záujem o projekt OLOV bol aj v Prešovskom (7311 detí) či Košickom samosprávnom kraji (6849). Z celoslovenského pohľadu bol najväčší záujem bol medzi chlapcami narodenými v roku 2010 (5674) a dievčatami narodenými v roku 2011 (5193).