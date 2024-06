Základná škola v Sveržove má za sebou rok vzdelávania v novom kurikule

Sveržov 28. júna (TASR) - Prvý rok vzdelávania podľa kurikulárnej reformy má za sebou Základná škola v obci Sveržov v Bardejovskom okrese. Žiaci, ktorí skončili prvý ročník a učili sa novým spôsobom, podľa školy nepociťujú stres. Škola zaviedla nový systém vzdelávania ako jedna z 39 škôl na Slovensku.



"Vyučovacia hodina alebo lepšie povedané vyučovacia jednotka je prispôsobená obsahu učiva. Čiže, keď je potrebné, je dlhšia, takisto je prispôsobená tomu, že koľko deti dokážu vnímať. Tým, že sme malotriedna škola a nepoužívame zvonček, nie sme obmedzení v tom, že uplynulo 45 minút," uviedol pre TASR učiteľ Základnej školy vo Sveržove Martin Tipul.



Výhoda je podľa neho v tom, že deti sa učia komplexne, vedia si prepojiť jednotlivé témy. "Výhoda blokového vyučovania je, že jedna téma sa vyučuje ako jeden celok poprepájaná s praktickým životom," vysvetlil Tipul.



Domáce úlohy pre prvý ročník, ktorý vyučovali novým spôsobom, zrušili. Žiakom ostalo iba čítanie a zvyšné úlohy robia v školskom klube detí. "Výučba podľa nového kurikula sa prelína s popoludňajšou činnosťou v školskom klube detí," doplnil Tipul s tým, že žiakov hodnotia klasifikáciou a slovným komentárom.



"Možno je mylná predstava, že deti neskúšame a nepíšeme s nimi písomné práce. V závere školského roka som im dal pre svoje hodnotenie a spätnú väzbu výstupné testy, výstupný diktát. Deťom som to nepovedal, že ideme písať diktát alebo že je to výstupný test. Úlohy sú ohodnotené percentuálne a s výsledkom oboznamujem rodičov," povedal Tipul.



"Zmenili sme spôsob hodnotenia, ako aj vzdelávania na blokové vyučovanie. V jednom vyučovacom bloku sme spojili vzdelávacie oblasti - človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce v druhom vyučovacom bloku je výtvarná výchova a anglický jazyk," doplnila riaditeľka školy Kristína Hnatková a doplnila, že deti sa neučia pre známky, ale pre vedomosti potrebné k životu.



Pripraviť blokové vyučovanie je pre učiteľa podľa jej slov náročné. "Trocha to trvá, kým si učiteľ pripraví všetko z učebných osnov, ale myslím si, že je to oveľa lepšie. Žiaci majú oveľa lepšie výsledky. Keď to porovnám so starým spôsobom vyučovania, deti inak berú školu. Nie je pre nich tak stresujúca a spokojní sú aj rodičia," dodala Hnatková.



Škola vo Sveržove má 43 žiakov, 13 z nich navštevovalo tento rok prvý ročník.