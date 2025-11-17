< sekcia Regióny
Základná škola vo Veľkom Krtíši si 17. november pripomína retro štýlom
Pre starších žiakov si pripravili s učiteľmi občianskej náuky a dejepisu ďalší mimoriadny program. Celý nasledujúci týždeň sa budú venovať novembrovej Nežnej revolúcii.
Autor TASR
Veľký Krtíš 17. novembra (TASR) - Základná škola Vsevoloda Čechoviča vo Veľkom Krtíši si pondelkový Deň boja za slobodu a demokraciu pripomína tematickou aktivitou. V tento deň mohli prísť deti oblečené v retro štýle z 80. rokov. Informovala o tom riaditeľka školy Lenka Klimentová.
Dodala, že priniesť mohli aj kľúče, rôzne cvočky, korále i náušnice. Pre starších žiakov si pripravili s učiteľmi občianskej náuky a dejepisu ďalší mimoriadny program. Celý nasledujúci týždeň sa budú venovať novembrovej Nežnej revolúcii. „Deťom ukážeme práve to, že tá sloboda, ktorú pociťujú oni dnes, v tom čase samozrejmosťou nebola,“ objasnila.
V pondelok si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Po novom tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja. Viaceré samosprávy, školy či súkromné firmy si napriek tomu plánujú uctiť odkaz Novembra ’89 voľnom. Avizované sú tiež občianske i politické zhromaždenia, ale aj spomienkové podujatia. Obchody môžu byť otvorené. Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko premávajú ako v bežný pracovný deň.
Dodala, že priniesť mohli aj kľúče, rôzne cvočky, korále i náušnice. Pre starších žiakov si pripravili s učiteľmi občianskej náuky a dejepisu ďalší mimoriadny program. Celý nasledujúci týždeň sa budú venovať novembrovej Nežnej revolúcii. „Deťom ukážeme práve to, že tá sloboda, ktorú pociťujú oni dnes, v tom čase samozrejmosťou nebola,“ objasnila.
V pondelok si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Po novom tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja. Viaceré samosprávy, školy či súkromné firmy si napriek tomu plánujú uctiť odkaz Novembra ’89 voľnom. Avizované sú tiež občianske i politické zhromaždenia, ale aj spomienkové podujatia. Obchody môžu byť otvorené. Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko premávajú ako v bežný pracovný deň.