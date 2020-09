Základná škola vo Zvolene prechádza do červenej fázy

Zvolen 27. septembra (TASR) - Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene prechádza v pondelok do červenej fázy. Ochorenie COVID-19 potvrdili u žiakov školy, dve triedy tak budú v karanténe. Upozornenie o podmienkach vyučovania zverejňuje škola na svojej oficiálnej webovej stránke.



Podľa informácií, ktoré sú na ozname, žiakom 1.A a 5.A Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene nariadil pre potvrdenie ochorenia nového koronavírusu povinnú karanténu. „Žiaci 1.A a 5.A sa budú v čase nariadenej karantény vyučovať dištančne,“ uvádza škola.



Ostatní žiaci, od prvého do piateho ročníka a deviataci, budú mať vyučovanie v škole, prezenčne, podľa upraveného rozvrhu hodín. Šiestaci a ôsmaci sa budú učiť dištančne, ich účasť je však povinná. Prevádzka školy bude od pondelka od 6.15 do 16.00 h, do tejto hodiny bude fungovať aj školský klub. Všetky aktuálne informácie budú žiakom a ich rodičom posielať cez EDUPAGE.



Základná škola žiada, aby rodičia neposielali na vyučovanie deti s príznakom infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19. Červená fáza platí v tejto zvolenskej škole do odvolania.



Z oranžového do zeleného režimu prešla v utorok (22. 9.) Základná škola Janka Alexyho vo zvolenskom Sekieri. Jednému z pedagógov školy potvrdili ochorenie COVID-19 a škola sa tak dostala do oranžového režimu. V domácej karanténe boli štyria učitelia, s ktorými bol nakazený človek v priamom kontakte. „Učitelia boli v pondelok (21. 9.) otestovaní, nový koronavírus nepotvrdili ani u jedného z nich,“ informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Šesť základných škôl v správe mesta Zvolen navštevuje spolu 3215 žiakov.